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    Внезапно почувствовал удар в спину. Стали известны возможные причины семейной драмы на юге Петербурга

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    СК, полиция и прокуратура Фрунзенского района почти разобрались в причинах трагедии, которая закончилась смертью одного мужчины и больницей для второго.

    По предварительной информации, 64-летний мужчина рассказал о сложностях, которые возникли у него во взаимоотношениях с 69-летним тестем после смерти жены, стало известно «Фонтанке» 28 декабря. Женщина, от которой у него есть 13-летняя дочь, умерла полтора года назад. После этого в квартиру на Загребском, где они жили, сначала приехала теща (она собственник жилья), а потом и тесть. Отношения с родственниками жены были нормальными до того, как у мужчины завязались новые отношения. После этого якобы начались бытовые конфликты. А днем 27 декабря мужчина был в своей комнате и почувствовал удар в спину. По его словам, тесть воткнул нож ему в спину, а потом вышел из комнаты. Пострадавший вызвал полицию.

    «Фонтанка» писала, что 69-летний мужчина совершил самоубийство. Его тело нашли под окнами многоэтажки. Он якобы оставил записку, в которой просит прощения у жены и просит ее позаботиться о внучке. https://www.fontanka.ru/2023/12/28/73068164/

    Зятя увезли в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

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