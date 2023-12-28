Внезапно почувствовал удар в спину. Стали известны возможные причины семейной драмы на юге Петербурга

СК, полиция и прокуратура Фрунзенского района почти разобрались в причинах трагедии, которая закончилась смертью одного мужчины и больницей для второго.



По предварительной информации, 64-летний мужчина рассказал о сложностях, которые возникли у него во взаимоотношениях с 69-летним тестем после смерти жены, стало известно «Фонтанке» 28 декабря. Женщина, от которой у него есть 13-летняя дочь, умерла полтора года назад. После этого в квартиру на Загребском, где они жили, сначала приехала теща (она собственник жилья), а потом и тесть. Отношения с родственниками жены были нормальными до того, как у мужчины завязались новые отношения. После этого якобы начались бытовые конфликты. А днем 27 декабря мужчина был в своей комнате и почувствовал удар в спину. По его словам, тесть воткнул нож ему в спину, а потом вышел из комнаты. Пострадавший вызвал полицию.

