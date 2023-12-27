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    В Москве заочно арестовали участника движения «Весна»* Богдана Литвина**

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    Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест координатору движения «Весна»* (признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов) Богдану Литвину** (признан иностранным агентом). Его подозревают в склонении и вовлечении лиц в массовые беспорядки (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в массовые беспорядки), сообщает 27 декабря пресс-служб Московских судов общей юрисдикции.

    Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в России. Литвин** находится за границей.

    В мае второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил апелляционную жалобу движения* на присвоение статуса экстремистской организации.

    *Организация в мае 2023 года признана экстремистской и запрещена в России, а также внесена в список иностранных агентов Минюста.

    **Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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