В Москве заочно арестовали участника движения «Весна»* Богдана Литвина**

Басманный районный суд города Москвы избрал заочный арест координатору движения «Весна»* (признано экстремистским и запрещено в РФ, внесено в список иностранных агентов) Богдану Литвину** (признан иностранным агентом). Его подозревают в склонении и вовлечении лиц в массовые беспорядки (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в массовые беспорядки), сообщает 27 декабря пресс-служб Московских судов общей юрисдикции.



Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в России. Литвин** находится за границей.

