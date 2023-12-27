МКАО «Яндекс» зарегистрирована в Калининградской области. Ценные бумаги IT-компании выросли почти на 3,5%

Юрлицо международной компании акционерного общества (МКАО) «Яндекс» зарегистрировалось в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Об этом 27 декабря сообщает РБК.

«Мы продолжаем готовиться к реструктуризации. Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — добавили в пресс-службе компании.

На фоне этого акции «Яндекса» на Московской бирже в моменте подскочили на 1,8%. К закрытию предыдущего дня бумаги растут на 3,48%, до 2 512 рублей за акцию.



Также в рамках реструктуризации 25 декабря Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов «А» и «Б» МКАО «Яндекс». Сегодня решение вступило в силу.



Очертания будущей реструктуризации «Яндекс» набросал в ноябре 2022 года. Российский бизнес планируют передать в управление местному руководству. Международный — во главе с зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. — продолжит обособленно работать за рубежом. В мае 2023 года компания подтвердила, что получила заявки от потенциальных инвесторов на покупку различных долей российского бизнеса, однако решение по ним еще не принято.



За третий квартал 2023 года выручка «Яндекса» составила 205 млрд рублей, что на 54% выше прошлогоднего показателя. Чистая прибыль упала на 33%, составив 3,4 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль — 5 млрд рублей (-33%).

Крупнейшим сегментом бизнеса «Яндекса» стал «Поиск», выручка которого по итогам третьего квартала 2023 года составила 236,4 млрд рублей, что выше на 51%, чем в аналогичный период 2022 года (156,1 млн рублей). Скорректированный показатель EBITDA составил 122,7 млрд рублей — выше на 49% прошлогоднего показателя.



Второй сегмент — «Электронная коммерция», «Райдтех» и «Доставка». Выручка показателя по итогам третьего квартала 2023 года составила 290,6 млрд рублей, что выше на 66%, чем в аналогичный период 2022 года (175,3 млн рублей). Скорректированный показатель EBITDA показал отрицательные 21,4 млрд рублей, на 135% хуже прошлогоднего показателя (-9,1 млрд рублей).

Третий сегмент — «Плюс» и развлекательные сервисы. Выручка показателя по итогам третьего квартала 2023 года составила 46,2 млрд рублей, что выше на 134%, чем в аналогичный период 2022 года (19,7 млн рублей). Скорректированный показатель EBITDA составил 2,6 млрд рублей против убытка 7,2 млрд рублей годом ранее.



Четвертый — «Сервисы объявлений». Выручка показателя по итогам третьего квартала 2023 года составила 17,1 млрд рублей, что выше на 105%, чем в аналогичный период 2022 года (8,3 млрд рублей). Скорректированный показатель EBITDA составил 72 млн рублей, что ниже на 92% прошлогоднего показателя (903 млн рублей).

