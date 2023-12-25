ЦБ зарегистрировал выпуски акции нового МКАО «Яндекс» из Калининграда. Ценные бумаги IT-компании выросли на 5%

Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов «А» и «Б» международной компании акционерного общества (МКАО) «Яндекс». Об этом 25 декабря сообщается на сайте регулятора.
МКАО «Яндекс» пока не зарегистрирована, ей не присвоен ИНН и ОГРН. Решение ЦБ о регистрации выпусков ценных бумаг вступает в силу с даты госрегистрации международной компании.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», IT-гигант находится в процессе регистрации новой компании в специальном административном районе в Калининградской области. Компания продолжает готовиться к реструктуризации.
На фоне этого акции «Яндекса» на Московской бирже в моменте подскочили на 6,9%, до 2 455 рублей. По данным на 16:30 мск, рост котировок сократился до 5,1% (2 413 рублей за акцию).
Очертания будущей реструктуризации «Яндекс» набросал в ноябре 2022 года. Российский бизнес планируют передать в управление местному руководству. Международный — во главе с зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V. — продолжит обособленно работать за рубежом. В мае 2023 года компания подтвердила, что получила заявки от потенциальных инвесторов на покупку различных долей российского бизнеса, однако решение по ним еще не принято.