ЦБ зарегистрировал выпуски акции нового МКАО «Яндекс» из Калининграда. Ценные бумаги IT-компании выросли на 5%

Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций типов «А» и «Б» международной компании акционерного общества (МКАО) «Яндекс». Об этом 25 декабря сообщается на сайте регулятора.



МКАО «Яндекс» пока не зарегистрирована, ей не присвоен ИНН и ОГРН. Решение ЦБ о регистрации выпусков ценных бумаг вступает в силу с даты госрегистрации международной компании.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», IT-гигант находится в процессе регистрации новой компании в специальном административном районе в Калининградской области. Компания продолжает готовиться к реструктуризации.