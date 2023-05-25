«Яндекс» подтвердил получение предложений инвесторов о покупке долей в компании

«Яндекс» по итогам совета директоров официально подтвердил, что получил заявки от потенциальных инвесторов на покупку различных долей в компании. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 25 мая. Состав инвесторов IT-гигант не раскрыл, но подчеркнул, что контрольный пакет остается за менеджментом.
«Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки уже рассмотрел совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса», — говорится в заявлении.
Окончательное решение по полученным заявкам и потенциальном составе инвесторов пока не принято. Компания обещает раскрыть все детали, «когда это будет возможно».
Бизнес «Яндекса», связанный с беспилотными автомобилями, облачными технологиями, образовательными сервисами и платформами по разметке данных, продолжат работать в России. Их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением головной структуры «Яндекс», нидерландской Yandex N.V.
Ранее Bloomberg сообщил, что «Яндекс» получил от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке основной доли российского бизнеса компании. По информации агентства, бизнесмены предложили выкупить 51% акций за 560–600 млрд рублей (или 7–7,5 млрд долларов). При этом Потанин представляет группу инвесторов, в которую якобы входят миллиардер Владимир Потанин, бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и банк ВТБ. Также есть другие инвесторы, которые либо могут присоединиться к уже выдвинутым предложениям, либо заявили их самостоятельно.
Глава ВТБ Андрей Костин уже подтвердил заинтересованность в покупке доли «Яндекса» в составе консорциума инвесторов, но ни предложенную сумму, ни других участников группы не назвал.