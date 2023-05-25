«Яндекс» подтвердил получение предложений инвесторов о покупке долей в компании

«Яндекс» по итогам совета директоров официально подтвердил, что получил заявки от потенциальных инвесторов на покупку различных долей в компании. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном 25 мая. Состав инвесторов IT-гигант не раскрыл, но подчеркнул, что контрольный пакет остается за менеджментом.



«Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки уже рассмотрел совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса», — говорится в заявлении.