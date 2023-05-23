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    Костин подтвердил заинтересованность ВТБ в покупке доли в «Яндексе»

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    Банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в «Яндексе». Об этом 23 мая заявил журналистам глава банка Андрей Костин, пишет ТАСС.

    По его словам, ВТБ стал участником большого консорциума, однако размер доли банка еще будет обсуждаться. Костин отметил, что сделка может быть закрыта до конца года. Раскрывать ее сумму, как и других участников консорциума, он не стал.

    Bloomberg ранее писал, что головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex NV получила от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова предложение о покупке основной доли российского бизнеса. Потанин при этом представляет группу инвесторов, в которую, по данным источников агентства, входят бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и банк ВТБ.

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