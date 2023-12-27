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    Есть дети, нет высшего, около 35 лет. Минобороны описало социальный портрет мобилизованного

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    Минобороны России представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Согласно материалам «Армия в цифрах», на которые обратило внимание издание РБК, средний возраст мобилизованного мужчины составляет 35 лет, у него среднее или среднее специальное образование, он женат и у него есть дети.

    Число мобилизованных

    Всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека — более 33 тысяч человек явились в военкоматы, не дожидаясь повестки, сообщили в оборонном ведомстве. Это граждане из 1430 муниципальных образований.

    Образование и опыт работы

    Большинство мобилизованных имеют среднее или среднее специальное образование (63%). Высшее образование получили только 7%. На момент начала мобилизации 89% мобилизованных работали. У 40% из них стаж работы более 10 лет.

    Семейное положение и дети

    Более половины мобилизованных находятся в браке (57%) и у них есть дети (56,3%). У трети мобилизованных один ребенок, у четверти — двое, а у 0,3% — трое детей.

    Служба в армии

    Подавляющее большинство мобилизованных служили в армии (96,4%).

    Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года — в этот же день был подписан указ. Чуть более чем через месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании. 14 декабря 2023 года Путин заявил, что необходимости во второй волне мобилизации нет.

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    МинобороныМобилизация
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