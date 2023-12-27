Есть дети, нет высшего, около 35 лет. Минобороны описало социальный портрет мобилизованного

Минобороны России представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Согласно материалам «Армия в цифрах», на которые обратило внимание издание РБК, средний возраст мобилизованного мужчины составляет 35 лет, у него среднее или среднее специальное образование, он женат и у него есть дети.
Число мобилизованных
Всего в рамках частичной мобилизации были призваны
Образование и опыт работы
Большинство мобилизованных имеют среднее или среднее специальное образование (63%). Высшее образование получили только 7%. На момент начала мобилизации 89% мобилизованных работали. У 40% из них стаж работы более
Семейное положение и дети
Более половины мобилизованных находятся в браке (57%) и у них есть дети (56,3%). У трети мобилизованных один ребенок, у четверти — двое, а у 0,3% — трое детей.
Служба в армии
Подавляющее большинство мобилизованных служили в армии (96,4%).
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