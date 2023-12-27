Есть дети, нет высшего, около 35 лет. Минобороны описало социальный портрет мобилизованного

Минобороны России представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Согласно материалам «Армия в цифрах», на которые обратило внимание издание РБК, средний возраст мобилизованного мужчины составляет 35 лет, у него среднее или среднее специальное образование, он женат и у него есть дети.

Число мобилизованных