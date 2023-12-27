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    За дымом от пожара в Тихвине увидели убийство. Погибли брат и сестра

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    Следственный комитет Ленобласти возбудил дело об убийстве после того, как в тихвинской девятиэтажке были найдены тела двух человек. В квартиру, где умирали не в один день, привёл запах гари.

    Экстренные службы к дому в шестом микрорайоне в Тихвине вызвали накануне около двух часов ночи, стало известно «Фонтанке» 27 декабря. Соседей разбудил запах гари, тянувшийся из квартиры на седьмом этаже.

    Дверь пришлось вскрывать - она была заперта изнутри. 49-летнюю хозяйку квартиры обнаружили в комнате, там же был её 42-летний брат, проживающий по другому адресу. Оба были мертвы, но причина смерти разная.

    По предварительным данным, мужчина отравился угарным газом, женщина скончалась примерно за сутки от потери крови - раны зафиксированы на шее.

    Полицейские увезли из квартиры три ножа.

    Погибший мужчина знаком сотрудникам правоохранительных органов. За последние двадцать лет ему вменяли кражи, угрозы убийством, побои и умышленное причинение лёгкого вреда.

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    ПожарСмерть двух человек
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