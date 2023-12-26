На детских соревнованиях в Калининграде мамы поссорились так, что возбудили уголовное дело

Соревнования по гимнастике среди детей в Калиниградской области закончились травмой, но не у участницы, а у одной из мам. Она поссорилась с другой мамой, и та сломала ей палец.



В полицию Калининграда обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестная женщина сломала ей палец на руке, сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области. Выяснилось, что во время детских соревнований по гимнастике на Тихоокеанской улице Калиниграда поссорились матери двух участниц. В ходе конфликта 36-летняя женщина схватила свою оппонентку за кисть и стала её выворачивать.