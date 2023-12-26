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    На детских соревнованиях в Калининграде мамы поссорились так, что возбудили уголовное дело

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    Соревнования по гимнастике среди детей в Калиниградской области закончились травмой, но не у участницы, а у одной из мам. Она поссорилась с другой мамой, и та сломала ей палец.

    В полицию Калининграда обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестная женщина сломала ей палец на руке, сообщает 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области. Выяснилось, что во время детских соревнований по гимнастике на Тихоокеанской улице Калиниграда поссорились матери двух участниц. В ходе конфликта 36-летняя женщина схватила свою оппонентку за кисть и стала её выворачивать.

    После ссоры потерпевшая обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом пальца. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести по части 1 статьи 112 УК РФ. Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

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    КалининградПричинение вреда здоровью
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