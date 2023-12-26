Проспект Энгельса чистили после ночной аварии

Авария с участием трех автомобилей затруднила движение по проспекту Энгельса на севере Петербурга, но пробку не собрала, поскольку была ночью. Очевидцы в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» назвали её «жёсткой», но на самом деле в число серьёзных она не входит.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 26 декабря около 2 часов на пересечении проспекта Энгельса и Манчестерской улицы произошло столкновение трех легковых автомобилей, в том числе каршерингового. В результате ДТП никто не пострадал.
Машины, впрочем, получили сильные повреждения. Дорога и трамвайные пути были усеяны обломками.