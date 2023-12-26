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    Жителя Сахалина приговорили к 15 годам за подготовку к диверсии и госизмену

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    Сахалинский областной суд признал жителя островного региона виновным в подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и государственной измене, сообщает 26 декабря ТАСС. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, первые три года из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

    Подсудимый 1980 года рождения действовал по указанию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону. Он планировал совершить диверсию на объекте топливно-энергетической системы в Сахалинской области.

    При задержании у мужчины были изъяты инструкции по изготовлению взрывных и зажигательных устройств, составляющие для самостоятельного изготовления взрывного устройства, средства связи, содержащие террористический и экстремистский контент, а также переписка с координатором украинской террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который признался в подрыве поездов на БАМе. Спецслужбам он сообщил, что действовал по наводке товарища из Литвы. Через два дня Центральный районный суд Омска арестовал обвиняемого в теракте до 30 января.

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