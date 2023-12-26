Жителя Сахалина приговорили к 15 годам за подготовку к диверсии и госизмену

Сахалинский областной суд признал жителя островного региона виновным в подготовке диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса и государственной измене, сообщает 26 декабря ТАСС. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, первые три года из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Подсудимый 1980 года рождения действовал по указанию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону. Он планировал совершить диверсию на объекте топливно-энергетической системы в Сахалинской области.