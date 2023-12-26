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    Папа римский Франциск в рождественском послании призвал запретить оружие

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    Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi («Городу и миру») призвал запретить производство и продажу оружия. Понтифик также призвал к миру. Обращение главы католической церкви 25 декабря размещено на сайте Ватикана.

    Франциск поздравил верующих с Рождеством с балкона базилики Святого Петра. Он цитировал книгу пророка Исайи, возвестившего о приходе «Князя мира». Говорил о необходимости отказа от «логики войны».

    Понтифик упомянул об атаке палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Он призвал освободить заложников. Папа римский призвал к прекращению боевых действий в Сирии и Йемене, а также на Украине.

    Как уточняет РБК, в 2022 году общемировые военные расходы выросли на 3,7% и достигли $2,24 трлн. В пятерку лидеров с суммарной долей в 63% вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия.

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