Папа римский Франциск в рождественском послании призвал запретить оружие

Папа римский Франциск в рождественском послании Urbi et Orbi («Городу и миру») призвал запретить производство и продажу оружия. Понтифик также призвал к миру. Обращение главы католической церкви 25 декабря размещено на сайте Ватикана.



Франциск поздравил верующих с Рождеством с балкона базилики Святого Петра. Он цитировал книгу пророка Исайи, возвестившего о приходе «Князя мира». Говорил о необходимости отказа от «логики войны».

Понтифик упомянул об атаке палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Он призвал освободить заложников. Папа римский призвал к прекращению боевых действий в Сирии и Йемене, а также на Украине.