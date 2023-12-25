    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    738мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.94eur101.29

    Кино

    Фильм «Феррари» с Адамом Драйвером возглавил российский кинопрокат на выходных

    910
    1 комментарий

    Лента Майкла Манна «Феррари» с Адамом Драйвером собрала 75,4 миллиона рублей в свой первый уик-энд, возглавив российский кинопрокат за 21–24 декабря 2023 года. Байопик о знаменитом итальянском автоконструкторе, снятый по книге американского журналиста Брока Йейтса, по данным Kinobusiness.com, смотрели преимущественно в крупных городах: почти половину выручки обеспечили Москва, Петербург и Подмосковье.

    Вторую строчку в России заняла «Манюня: Новогодние приключения» (по странам СНГ без учета России и Белоруссии вторым стал «Аквамен и потерянное царство») с 53,1 миллиона рублей, третью — «Елки-10» с 47,8 миллиона.

    При этом суммарная выручка российских кинотеатров в предпоследний уик-энд года оказалась на 15% меньше, чем неделей ранее, но примерно на том же уровне, что в аналогичные выходные год назад.

    Интересно, что победа «Феррари» (хоть результат этого фильма оказался и вдвое ниже ожиданий) — первое лидерство зарубежной ленты в российском прокате с начала октября.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    КиноФильмКинопрокат
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close