Фильм «Феррари» с Адамом Драйвером возглавил российский кинопрокат на выходных

Лента Майкла Манна «Феррари» с Адамом Драйвером собрала 75,4 миллиона рублей в свой первый уик-энд, возглавив российский кинопрокат за 21–24 декабря 2023 года. Байопик о знаменитом итальянском автоконструкторе, снятый по книге американского журналиста Брока Йейтса, по данным Kinobusiness.com, смотрели преимущественно в крупных городах: почти половину выручки обеспечили Москва, Петербург и Подмосковье.



Вторую строчку в России заняла «Манюня: Новогодние приключения» (по странам СНГ без учета России и Белоруссии вторым стал «Аквамен и потерянное царство») с 53,1 миллиона рублей, третью — «Елки-10» с 47,8 миллиона.

