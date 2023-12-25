Выручка в несколько миллиардов. Топ-100 промышленных предприятий

«Фонтанка» составила рейтинг промышленных предприятий Петербурга, чьи обороты за год перешагнули за миллиард рублей. За минувший 2022 год все вместе они выручили 1,403 триллиона рублей. В рейтинг попали первые 100 компаний.

Главным критерием при выборке предприятий, кроме регистрации в Петербурге, было наличие в городе или области своих собственных производственных мощностей и чтобы результат производства являл собой готовое фабричное изделие, даже несмотря на участие в уставном капитале транснациональных компаний.



Таковых мы насчитали 339, все вместе за 2022 год они выручили 1,403 триллиона рублей. Тем не менее свой выбор мы остановили на первой сотне: оставшиеся 239 хоть и выручили все вместе 349,5 миллиарда рублей, выручка каждого колеблется в диапазоне лишь 1–2,5 миллиарда рублей.



В тройке лидеров по выручке за 2022 год «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — 50,9 миллиарда рублей. Но и его пришлось исключить из рейтинга — практически весь прошлый год автопроизводитель простаивал, а буквально на днях Hyundai Motor решил избавиться от своего актива в Петербурге. Завод перешел во владение компании «Арт-Финанс», связанной с экс-гендиректором дилерской группы «Авилон». Вполне возможно, что скоро мы снова увидим предприятие в числе лидеров по выручке. По той же причине мы исключили из выборки ООО «Хендэ Виа Рус» с выручкой в 5 миллиардов рублей, который принадлежит компании «Хендэ» и должен был выпускать двигатели для иномарок, и ООО «Мобис Модуль СНГ» из группы компаний Hyundai&Kia с выручкой 4,8 миллиарда, где выпускали приборные панели, бампера и консоли. К новому владельцу эта компания пока не перешла, и весь год цеха там простаивали.



Еще одно допущение, на которое пришлось пойти, — указать у некоторых предприятий выручку за более ранние периоды, данные о которых имеются в СПАРКе, поскольку сведения за 2022 год предприятия предпочли не афишировать. В число таких компаний вошли Петербургский тракторный завод, «Адмиралтейские верфи», Балтийский завод, Кронштадтский морской завод, Пролетарский завод, Средненевский судостроительный завод, «Силовые машины» и «Северная верфь». Не стало раскрывать выручку за 2022 год и АО «Металлургический завод "Петросталь"», которое в ноябре перешло от Группы компаний «Кировский завод» под контроль московского АО «Строительство и девелопмент». Данные о периоде, к которому относится указанная выручка, указаны в комментариях.



Противоречивые тренды равно новые возможности

Турбулентные течения непростого 2022 года сильнее всего сказались на машиностроительной отрасли. Осенью 2022 года об уходе из России объявила компания Nissan, завод перешел под управление ФГУП «НАМИ», а в феврале 2023-го 99% доли завода приобрел АВТОВАЗ. Также осенью закрылась сборочная площадка компании «Тойота Мотор», российского подразделения Toyota.

Российский лифтовый бизнес американской компании Otis Worldwide Corporation купила компания «Айс Девелопмент», которая входит в многопрофильный холдинг S8 Capital. Предприятие Otis сменило имя на Meteor Lift, лифты стали выпускать под брендом «Метеор». Подробно о том, кому достались активы иностранных компаний, «Фонтанка» уже рассказывала.



Задело и пищевую отрасль. Весной прошлого года избавилась от российских активов финская компания Valio. Завод под Москвой и права на бренд Viola достались производителю колбас «Велком». После перерегистрации ООО «Валио» в ООО «Виола» компании удалось наладить поставки ингредиентов и упаковки и перезапустить линейку сыров. Самым значимым вызовом в текущем году для компании стали ресурсы.

— Особенно заметно это было в сфере производственного персонала. Сейчас нам удалось преодолеть дефицит кадров, однако проблему мы видим системной и затрагивающей критически важный сектор, — поделился с «Фонтанкой» представитель ООО «Виола».



На предприятии отметили, что надеются на большее внимание к проблеме со стороны государства: спрос на продукцию Viola достиг уровня, при котором возможности производителя не в полной мере позволяют его удовлетворить.



— По итогам 9 месяцев работы в 2023 году мы видим рост объемов продаж как в натуральном, так и в денежном выражении по всем ключевым для Viola категориям: йогурты, жёлтые, плавленые и творожные сыры. В густых йогуртах и в плавленых сырах в «треугольниках» рост продаж Viola в натуральном выражении составил почти 40 % по отношению к прошлому году, в творожных сырах — 70 % , — поделились в компании.

Противоречивые тренды потребительского рынка — от экономии до интереса к необычным вкусам и изыскам — компания восприняла как новые возможности для развития.

— В этом году мы реализовали значимый инвестиционный проект на собственном предприятии, увеличив максимальную производственную мощность до 23 тысяч тонн, на 50 % , — рассказал представитель «Виолы».



В следующем году «Виола» планирует нарастить производственные возможности, обеспечить долгосрочный рост компании и развить ключевой ассортимент. Несмотря на высокую конкуренцию в отрасли, рынок обладает значительным потенциалом, считают в компании.

«Готовимся выйти на IPO»

У производителя водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler’s и импортера других спиртных напитков компании LADOGA возникли трудности, в частности с полиграфией, укупорочным материалом, с поставками комплектующих.

— Мы не любим жаловаться на сложности. Подход компании — в любых сложностях искать возможности. И, в общем-то, мы их нашли. С точки зрения производства уже всё сейчас налажено, — поделился с «Фонтанкой» президент компании LADOGA Вениамин Грабар.

Решить трудности с импортом компании удалось, воспользовавшись собственным таможенным складом.



— Мы по-прежнему везем через Прибалтику, но оклеиваем марками своими силами уже на территории собственного таможенного склада, который запустили в Шушарах. Это сильно упростило и ускорило процесс, уменьшило браковку продукции, позволило грамотно управлять стоками. Плюс все деньги на эти услуги остаются в России, — говорит Вениамин Грабар.

Еще одна трудность, с которой столкнулась LADOGA: она практически достигла предела производственной мощности и стало сложнее справляться с запросами клиентов и потребителей.



— Все линии сейчас работают практически под завязку, нам даже пришлось запустить дополнительную линию в конце этого года. Мы сейчас всерьез думаем о переезде и расширении — площадка, где мы сейчас находимся, не позволит это сделать, — отмечает руководитель компании.

В будущем году компания продолжит развивать категории, в которых традиционно сильна.



— Уход мировых брендов позволит увеличить долю локальных продуктов, в том числе и в 2024 году, в том числе и нашими усилиями, — делится Вениамин Грабар.

В 2025 году LADOGA планирует провести первичное размещение акций на бирже, сейчас предприятие готовится разместить дебютный облигационный заем на 2 миллиарда рублей.

«Последний российский завод в Европе»

Одна из производственных площадок Медико-биологического научно-производственного комплекса «Цитомед» расположена в Финляндии, причем «у завода в Лаппеенранте мощности, к примеру, капсульного участка, больше, чем здесь, в Петербурге», поделился с «Фонтанкой» генеральный директор компании Александр Хромов.

— Конечно, были сложности: замораживались счета, нарушалась логистика, но мы справились. Финансирование сейчас происходит через наших партнеров в дружественных странах. Удалось сохранить коллектив. Товарный запас свежей продукции у нас всегда на достаточном уровне. Сейчас доставляем продукцию через Эстонию. Возникнут проблемы там — будем ввозить через Латвию. В ситуации, когда климат на земле становится все более теплым, а отношения все более холодными, можно и через Антарктиду возить, если надо. Нельзя просто так взять и перенести куда бы то ни было фармацевтическую производственную линию, тем более за год, — объясняет Александр Хромов.



Высокотехнологичное производство «Цитомеда» на территории южной Финляндии повышает компетенцию региона, считает Александр Хромов. «И на государственном, и на местном уровне финские власти, как мне кажется, это понимают», — говорит он. Благодаря этому компании удалось сохранить выстроенные отношения с властями и решать рабочие моменты.

— Вопрос о национализации нашего производства, надеюсь, пока не стоит. Приезжали к нам и представители российского посольства из Хельсинки. Насколько я понял из разговоров, наш завод — это фактически последнее работающее российское производство на территории Финляндии. А может быть, и в Европе, — говорит Александр Хромов.



Жесткие санкции производств лекарств, говорит Александр Хромов, не коснулись, поэтому сегодня фармацевтическая компания может производить что угодно. Комплекс продолжает выпускать пептидные фармацевтические субстанции и лекарственные препараты на их основе — сейчас в портфеле «Цитамеда» их 13 оригинальных, разработанных собственными учеными для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, атрофического гастрита, воспалительных процессов, восстановления репродуктивного здоровья человека.



— По данным Альфарм (АЛЬФА РЕСЕРЧ И МАРКЕТИНГ), доля нашего флагмана — сиропа для лечения гриппа и ОРВИ вместе с порошковой формой препарата составляет около 35 % рынка детских противовирусных средств. Причём как в упаковках, так и в рублях. Мы стабильно входим в тройку лидеров, а в 2023 году вышли на первое место по продажам через аптеки и дистрибьюторов. Плюс наша новинка, которую мы вывели на рынок в конце 2022 года, в декабре получила уже третью премию за инновационность — первое место и статус «Инновация года» в федеральном проекте «Время инноваций». По сути, мы создали первый и пока единственный зарегистрированный в РФ препарат для лечения хронического атрофического гастрита, — рассказывает Александр Хромов.

В этом году «Цитомед» вывел на рынок собственную линейку пептидных косметических активов, начал строить третий завод на площадке «Новоорловская» в ОЭЗ «Санкт-Петербург».



— Мы уже закупили фактически все оборудование для новых линий, причем 90 % — в Европе. Это все-таки определенное качество и ответственность, — подчеркнул генеральный директор «Цитомеда».

