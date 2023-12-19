Hyundai Motor приняла решение о продаже российского завода в Петербурге. Об этом говорится 19 декабря в заявлении компании.
Детали контракта по продаже обсуждаются с компанией «Арт-Финанс» (связана с президентом дилера «Авилон»).
«Чтобы поддержать владельцев автомобилей Hyundai в России, Hyundai продолжит предоставлять послепродажное обслуживание и другие виды обслуживания клиентов», — пообещали в компании.
Завод в Петербурге годовой мощностью 200 тысяч единиц был запущен в 2010 году. С его конвейера выходили модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. В 2022 году из-за проблем с поставками комплектующих на фоне начала СВО завод был вынужден приостановить работу. Подробнее о судьбе завода читайте в нашем материале.