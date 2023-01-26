«Метеор» импортозамещения. Лифты Otis начнут выпускать в России под новым брендом

Бывший завод Otis в Петербурге, который летом 2022 года сменил собственников, начнет выпускать лифты под брендом «Метеор». Об этом говорится в сообщении городского комитета по промышленной политике от 26 января. Производство стартует с 27 января.



Предприятие, которое теперь входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, также планирует расширить продуктовую линейку и усилить локализацию производства.



Первым шагом реализации этой стратегии стала кооперация компании «Метеор Лифт» с производителями подъемного оборудования в дружественных государствах, а также создание собственного научно-исследовательского центра — НПП «МЕТЕОР».

