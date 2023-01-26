«Метеор» импортозамещения. Лифты Otis начнут выпускать в России под новым брендом

Бывший завод Otis в Петербурге, который летом 2022 года сменил собственников, начнет выпускать лифты под брендом «Метеор». Об этом говорится в сообщении городского комитета по промышленной политике от 26 января. Производство стартует с 27 января.
Предприятие, которое теперь входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, также планирует расширить продуктовую линейку и усилить локализацию производства.
Первым шагом реализации этой стратегии стала кооперация компании «Метеор Лифт» с производителями подъемного оборудования в дружественных государствах, а также создание собственного научно-исследовательского центра — НПП «МЕТЕОР».
Компания намерена импортозаместить критически важный компонент лифта — частотный преобразователь, который сегодня производится только за рубежом, сообщил генеральный директор «Метеор Лифта» Игорь Майоров.
В ближайшие три года «Метеор Лифт» совместно с российскими научно-производственными предприятиями проведет ряд научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство отечественных частотных преобразователей. Стоимость всего проекта составит 143 млн рублей, из которых 70 % будет покрыто за счет гранта Министерства промышленности и торговли РФ. Оставшиеся 48 млн рублей ООО «Метеор Лифт» предстоит привлечь из собственных средств.