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    «Метеор» импортозамещения. Лифты Otis начнут выпускать в России под новым брендом

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    Бывший завод Otis в Петербурге, который летом 2022 года сменил собственников, начнет выпускать лифты под брендом «Метеор». Об этом говорится в сообщении городского комитета по промышленной политике от 26 января. Производство стартует с 27 января.

    Предприятие, которое теперь входит в многопрофильный холдинг S8 Capital, также планирует расширить продуктовую линейку и усилить локализацию производства.

    Первым шагом реализации этой стратегии стала кооперация компании «Метеор Лифт» с производителями подъемного оборудования в дружественных государствах, а также создание собственного научно-исследовательского центра — НПП «МЕТЕОР».

    Компания намерена импортозаместить критически важный компонент лифта — частотный преобразователь, который сегодня производится только за рубежом, сообщил генеральный директор «Метеор Лифта» Игорь Майоров.

    В ближайшие три года «Метеор Лифт» совместно с российскими научно-производственными предприятиями проведет ряд научно-исследовательских работ по освоению и запуску в производство отечественных частотных преобразователей. Стоимость всего проекта составит 143 млн рублей, из которых 70 % будет покрыто за счет гранта Министерства промышленности и торговли РФ. Оставшиеся 48 млн рублей ООО «Метеор Лифт» предстоит привлечь из собственных средств.

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