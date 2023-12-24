В Петербурге упавший с дивана младенец перенес клиническую смерть. Спасти его не удалось

Петербургские врачи пытались спасти жизнь младенцу, госпитализированному в Колпинском районе. Ребенок получил травму в квартире.
Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне скорую помощь вызывали на бульвар Трудящихся в Колпино. В состоянии после клинической смерти врачи забрали десятимесячного мальчика.
Его доставили в
Ребенок рос в полной семье. Родители за нарушения закона не привлекались, в поле зрения социальных служб не попадали. По их словам, мальчик упал с дивана на ковер и ударился затылком.