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    В Петербурге упавший с дивана младенец перенес клиническую смерть. Спасти его не удалось

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    25 комментариев

    Петербургские врачи пытались спасти жизнь младенцу, госпитализированному в Колпинском районе. Ребенок получил травму в квартире.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, накануне скорую помощь вызывали на бульвар Трудящихся в Колпино. В состоянии после клинической смерти врачи забрали десятимесячного мальчика.

    Его доставили в 22-ю городскую больницу. Врачи оказались бессильны, ребенок умер.

    Ребенок рос в полной семье. Родители за нарушения закона не привлекались, в поле зрения социальных служб не попадали. По их словам, мальчик упал с дивана на ковер и ударился затылком.

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    ГНЕВ1
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    Комментарии 25

    Гость24 Дек 2023 в 14:02
    Не перенес как раз
    +0−0
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