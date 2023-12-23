Немцы увидели в турецкой авиакомпании инструмент «миграционной войны» Кремля

Крупнейшая газета Германии Bild сообщила, что Россия якобы основала в Турции авиакомпанию, с помощью которой планирует доставлять мигрантов к границам стран Евросоюза, в частности Польши и Финляндии. В последней уже объявили, что разрешение на полеты ей скорее всего не дадут, если информация подтвердится.



Как сообщает немецкое издание 23 декабря, речь идет о компании Southwind. Она была зарегистрирована в Турции после начала боевых действий на Украине. Ее головной офис находится в Анталии, но управляется она из Москвы, утверждает газета. Журналисты связывают фирму с российской авиакомпанией Nordwind и туроператором «Пегас Туристик». Впрочем, то, что Southwind – партнер туроператора и перевозит его клиентов не скрывалось.

