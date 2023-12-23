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    Немцы увидели в турецкой авиакомпании инструмент «миграционной войны» Кремля

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    8 комментариев

    Крупнейшая газета Германии Bild сообщила, что Россия якобы основала в Турции авиакомпанию, с помощью которой планирует доставлять мигрантов к границам стран Евросоюза, в частности Польши и Финляндии. В последней уже объявили, что разрешение на полеты ей скорее всего не дадут, если информация подтвердится.

    Как сообщает немецкое издание 23 декабря, речь идет о компании Southwind. Она была зарегистрирована в Турции после начала боевых действий на Украине. Ее головной офис находится в Анталии, но управляется она из Москвы, утверждает газета. Журналисты связывают фирму с российской авиакомпанией Nordwind и туроператором «Пегас Туристик». Впрочем, то, что Southwind – партнер туроператора и перевозит его клиентов не скрывалось.

    На днях авиаперевозчик запустил рейсы из Стамбула в Минск. В субботу столица Белоруссии приняла первый рейс. Как пишет Bild, польские власти видят в этом риск «целенаправленного ввоза» беженцев в Западную Европу с помощью авиакомпании.

    Согласно информации на сайте авиакомпании, в апреле 2024 года она планирует запустить рейсы из Анталии в Хельсинки. Как пишут финские СМИ со ссылкой на главу агентства транспорта и связи Traficom Яркко Сааримяки, местный регулятор может не выдать Southwind разрешение на полеты, если информация в прессе о ней окажется правдой.

    С марта-апреля Southwind хочет организовать рейсы из турецких городов в российские, в том числе из Анталии и Даламана в Петербург и обратно. Часть из них будет осуществляться до октября. Билеты уже можно забронировать. Например, если верить сайту компании, билет на рейс из Антальи в Петербурге будут стоить около 5 424 турецких лир (эквивалентны сумме 17 130 рублей).

    Первый рейс Southwind аэропорт Пулково обслужил еще в августе 2022 года.

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    Комментарии 8

    Гость23 Дек 2023 в 20:25
    Какая глупость! Чушь!!!
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