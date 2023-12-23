А вдруг там деньги? Почта Латвии начала вскрывать письма, отправленные в Россию и Белоруссию

Почта Латвии начала вскрывать и читать письма, отправленные в Россию и Белоруссию, сообщает латвийский портал Delfi.



Издание рассказывает о случае, произошедшем с рижанином Анжеем Дмуховским. Он отправил своей подруге в Москву открытку, но, когда она ее получила, оказалось, что письмо вскрывали. В этом сотрудники Latvijas Pasts (Почты Литвы) признались сами, отметив конверт соответствующей наклейкой.

«96-я статья конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки. Из этого вытекает то, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах (на это есть решение КС), что уж говорить о переписке людей на свободе», — цитируют журналисты публикацию возмущенного мужчины в соцсетях.