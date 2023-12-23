А вдруг там деньги? Почта Латвии начала вскрывать письма, отправленные в Россию и Белоруссию

Почта Латвии начала вскрывать и читать письма, отправленные в Россию и Белоруссию, сообщает латвийский портал Delfi.
Издание рассказывает о случае, произошедшем с рижанином Анжеем Дмуховским. Он отправил своей подруге в Москву открытку, но, когда она ее получила, оказалось, что письмо вскрывали. В этом сотрудники Latvijas Pasts (Почты Литвы) признались сами, отметив конверт соответствующей наклейкой.
«96-я статья конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки. Из этого вытекает то, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах (на это есть решение КС), что уж говорить о переписке людей на свободе», — цитируют журналисты публикацию возмущенного мужчины в соцсетях.
Представитель Почты Латвии Матисс Руткс объяснил такую практику санкциями. По его словам, посылки вскрывают и проверяют на наличие денег, банковских карт и SIM-карт, а также чипов.
Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии заявили, что вышлют из страны около тысячи граждан России, которые не подали вовремя документы на ВНЖ или не сдали тест на знание латышского языка.