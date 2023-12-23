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    А вдруг там деньги? Почта Латвии начала вскрывать письма, отправленные в Россию и Белоруссию

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    Почта Латвии начала вскрывать и читать письма, отправленные в Россию и Белоруссию, сообщает латвийский портал Delfi.

    Издание рассказывает о случае, произошедшем с рижанином Анжеем Дмуховским. Он отправил своей подруге в Москву открытку, но, когда она ее получила, оказалось, что письмо вскрывали. В этом сотрудники Latvijas Pasts (Почты Литвы) признались сами, отметив конверт соответствующей наклейкой.

    «96-я статья конституции Латвии гарантирует неприкосновенность частной переписки. Из этого вытекает то, что досмотр переписки ограничен даже в тюрьмах (на это есть решение КС), что уж говорить о переписке людей на свободе», — цитируют журналисты публикацию возмущенного мужчины в соцсетях.

    Представитель Почты Латвии Матисс Руткс объяснил такую практику санкциями. По его словам, посылки вскрывают и проверяют на наличие денег, банковских карт и SIM-карт, а также чипов.

    Ранее в Управлении по делам гражданства и миграции Латвии заявили, что вышлют из страны около тысячи граждан России, которые не подали вовремя документы на ВНЖ или не сдали тест на знание латышского языка.

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