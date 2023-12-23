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    Стало известно, когда откроют для посетителей подлодку К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте

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    Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», ставшая частью экспозиции в новом Музее военно-морской славы в Кронштадте, примет первых посетителей на следующей неделе. Об этом губернатор Александр Беглов заявил 23 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ. Сегодня там проходит День Петербурга.

    «Его главный экспонат — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю. Через три дня она примет первых посетителей», — цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

    Музей военно-морской славы открылся в День ВМФ, 30 июля 2023 года. Он был построен за полтора года в рамках туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». Общая площадь музейных построек составила более 65 тысяч квадратных метров, основной музейной экспозиции — 8 тысяч квадратных метров.

    Главным экспонатом музея стала 107-метровая подводная лодка «Ленинский комсомол», которую так эффектно и по частям возили по ночным улицам Кронштадта. Экспозицию внутри нее планировали открыть к концу года.

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