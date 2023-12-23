Стало известно, когда откроют для посетителей подлодку К-3 «Ленинский комсомол» в Кронштадте

Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», ставшая частью экспозиции в новом Музее военно-морской славы в Кронштадте, примет первых посетителей на следующей неделе. Об этом губернатор Александр Беглов заявил 23 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ. Сегодня там проходит День Петербурга.



«Его главный экспонат — первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю. Через три дня она примет первых посетителей», — цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.