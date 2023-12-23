AS: мадридский «Реал» хочет взять в аренду зенитовца Ренана

«Реал Мадрид» заинтересован в возможности арендовать 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана. Об этом 23 декабря пишет испанская газета AS.



Футболист, по данным издания, соответствует трем основным критериям для «сливочных»: левша, молод и перспективен. Отмечается, что «Реал» предпочтет именно вариант аренды до тех пор, пока от травмы не оправится защитник Эдер Милитао, еще в августе получивший разрыв крестообразных связок.



Роберту Ренану 20 лет. В «Зенит» он перешел летом 2023 года. Первое время он регулярно выходил в основном составе, однако после ряда результативных ошибок стал все чаще оставаться на скамейке запасных, пока окончательно не лишился места в старте.

