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    AS: мадридский «Реал» хочет взять в аренду зенитовца Ренана

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    «Реал Мадрид» заинтересован в возможности арендовать 20-летнего бразильского защитника Роберта Ренана. Об этом 23 декабря пишет испанская газета AS.

    Футболист, по данным издания, соответствует трем основным критериям для «сливочных»: левша, молод и перспективен. Отмечается, что «Реал» предпочтет именно вариант аренды до тех пор, пока от травмы не оправится защитник Эдер Милитао, еще в августе получивший разрыв крестообразных связок.

    Роберту Ренану 20 лет. В «Зенит» он перешел летом 2023 года. Первое время он регулярно выходил в основном составе, однако после ряда результативных ошибок стал все чаще оставаться на скамейке запасных, пока окончательно не лишился места в старте.

    16 ноября главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что клуб по-прежнему рассчитывает на футболиста, однако готов рассмотреть предложения.

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