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    Семак: «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану

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    Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции на базе команды в Удельном парке 16 ноября высказался о бразильском защитнике Ренане, который не играет с августа. Семак заявил, что по-прежнему рассчитывает на футболиста.

    Семак отметил, что команда рассчитывает на всех игроков абсолютно в равной степени. Выводы о том, кто играет, делаются на основании того, кто как смотрится на тренировочных занятиях, как себя проявляет и в товарищеских, и в официальных матчах. На сегодняшний день, по его словам, Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт Ренан. Он отметил, что при этом Ренан является молодым игроком и серьезным активом для клуба, но ему нужно время на адаптацию, так же, как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. При этом, заметил Семак, если будут предложения, которые устроят клуб и игрока, то их рассмотрят независимо от того, насколько много футболист играет или не играет.

    Роберту Ренану 20 лет. В «Зенит» он перешел летом 2023 года. Первое время он регулярно выходил в основном составе, однако после ряда результативных ошибок стал все чаще оставаться на скамейке запасных, пока окончательно не лишился места в старте.

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