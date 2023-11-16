Семак: «Зенит» готов рассмотреть предложения по Ренану

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак на пресс-конференции на базе команды в Удельном парке 16 ноября высказался о бразильском защитнике Ренане, который не играет с августа. Семак заявил, что по-прежнему рассчитывает на футболиста.



Семак отметил, что команда рассчитывает на всех игроков абсолютно в равной степени. Выводы о том, кто играет, делаются на основании того, кто как смотрится на тренировочных занятиях, как себя проявляет и в товарищеских, и в официальных матчах. На сегодняшний день, по его словам, Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт Ренан. Он отметил, что при этом Ренан является молодым игроком и серьезным активом для клуба, но ему нужно время на адаптацию, так же, как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. При этом, заметил Семак, если будут предложения, которые устроят клуб и игрока, то их рассмотрят независимо от того, насколько много футболист играет или не играет.

