Ошибки Ренана, спасение Сергеева и Семак в ложе у Миллера. Как «Зенит» проиграл впервые в сезоне

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Футбольный клуб «Зенит» дважды отыгрывался по ходу матча 3 тура РПЛ против «Динамо», но все-таки пропустил в добавленное время третий гол и проиграл впервые в сезоне. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.



Старт сезона у «Зенита» в премьер-лиге получился непростым. Сначала была дежурная победа над «Пари НН» (2:0), а потом случилась неожиданная ничья с «Ростовом» (1:1). И дело даже не в самой ничьей, а в том качестве футбола, который показали игроки из Петербурга. Как посчитали любители футбольной статистика, это был один из худших матчей сине-бело-голубых при Семаке по ударам и касаниям в штрафной. Эксперты не без основания связали такие результаты с уходом Малкома и Далера Кузяева. И все это на фоне наоборот лучшего старта за многие годы у московского «Спартака», который выиграл три матча из трех. Столичные блогеры настолько воодушевились, что друг за другом стали выпускать посты под названиями «Пять причин, почему «Зенит» не станет чемпионом». Именно поэтому Сергею Семаку в матче против московского «Динамо» было необходимо поставить зазнаек на место.



И это изначально был тот еще квест с учетом удаления Семака в прошлом матче. За красную карточку, которую он получил за слишком бурное недовольство решениями арбитров после игры с «Ростовом», матч с «Динамо» ему пришлось смотреть из вип-ложи «Газпром Арены» вместе с Алексеем Миллером. А на поле формально за главного в этот вечер был Анатолий Тимощук.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На игру с «Динамо» тренерский штаб выпустил в стартовом составе Михаила Кержакова, Вячеслава Караваева, Страхиню Эраковича, Роберта Ренана, Дугласа Сантоса (капитан команды), Вильмара Барриоса, Ду Кейроса, Клаудиньо, Андрея Мостового, Густаво Мантуана, Матео Кассьерру.

В заявке, в числе запасных оказался Вендел, которому еще недавно так не хотелось играть за «Зенит», что при посадке на самолет до Петербурга у него случались панические атаки.

Встреча началась для «Зенита» шокирующе. Ошибка Ренана — неточный пас на своей половине на нападающего «Динамо» Муми Нгамалё — привела к быстрому голу в ворота сине-бело-голубых. Точный удар нанес Константин Тюкавин. Уже на второй минуте «Зенит» проигрывал 0:1. Количество ошибок Ренана, честно говоря, начинает пугать. Немного другого ожидали от его перехода.



«Зенит» побежал спасать ситуацию. В течение нескольких минут петербуржцы организовали несколько опасных атак. На 10 минуте удалось сравнять. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян потерял мяч на своей половине под прессингом, и зенитовцы быстро довели мяч до штрафной. Там Кассьерра прострелил в центр штрафной на набегающей Ду Кейроса, но мяч срезал в собственные ворота защитник москвичей Фабиан Бальбуэна 1:1.



В течение следующим минут 20-ти прошли под диктовку «Зенита». Динамовцы прижались к своим воротам. Отличный эпизод организовал Мантуан. Вингер через паузу идеально покатил мяч под удар Кассьерре, но форвард немного не успел.



Тем неожиданнее стал второй гол «Динамо» на 33 минуте. И опять со знаком «минус» отличился Ренан. Бальбуэна без вопросов отдал гениальный пас на Тюкавина, а тот в свою очередь отлично открылся, но уж слишком легко оттеснили в штрафной бразильского защитника «Зенита».



Сами динамовцы играли очень жестко и в какой-то момент эмоции начинали бить через край. В итоге главный судья встречи Алексей Амелин все-таки расщедрился на желтую карточку для Дениса Макарова.

В перерыве тренерский штаб совершил аж три замены. Мостового из-за травмы сменил Марио Фернандес, и, очевидно, по игровым причинам ушли Ду Кейрос с Ренаном, а вместо них появились Вендел и Нуралы Алип. «Зенит» сильно взвинтил скорости, почти как после первого пропущенного гола. Шанс исправиться имел Вендел, когда пробил головой после подачи, но вратарь отбил удар.



В одном из эпизодов Макаров жестко оттоптался на стопе Сантоса. Но рефери вновь проигнорировал очевидное нарушение.

На 52 минуте Мантуан вошел в штрафную и мощно пробил в створ: вратарь «Динамо» Антон Шунин с трудом отразил удар. На 67-й минуте тренерский штаб «Зенита» решился на последний отчаянный шаг, выпустив вместо Мантуана Ивана Сергеева в пару к Кассьерре. Не часто эти игроки одновременно находятся на поле в петербургской команде. Но сине-бело-голубым надо было срочно отыгрываться. Что они и бросились делать. Количество угловых у ворот «Динамо» в какой-то момент стало зашкаливать. Моменты шли один за другим, но с реализацией, а точнее последним завершающим ударом были проблемы.



На 90-й минуте вышедший на замену Иван Сергеев все-таки сравнял счет, что примечательно после прострела Вендела. Тимощук на бровке погнал команду вперед, забивать третий, но сначала судья удалил Барриоса за удар прямой ногой по голеностопу Макарова и почти сразу после этого петербуржцы пропустили третий: забил Вячеслав Грулев. Итог — первое поражение «Зенита» в сезоне со счетом 2:3. Сергею Семаку в вип-ложе наверняка было что обсудить с Алексеем Миллером.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

