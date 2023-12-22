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    Потеря космического масштаба. Умер физик-теоретик Алексей Старобинский

    1981

    Российская наука понесла большую утрату. Умер академик РАН физик Алексей Александрович Старобинский. Как сообщают его коллеги, ученый скончался 21 декабря. Ему было 75 лет.

    Фото: media.kpfu.ru
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    Старобинский — один из крупнейших физиков-теоретиков в мире, эксперт в области классической и квантовой теории гравитации, один из создателей современной модели ранней Вселенной.

    Научное сообщество России скорбит об его уходе и приносит глубокие соболезнования его родным и близким.

    Старобинский сыграл важную роль в изучении черных дыр. В 1973 году он доказал, что вращающиеся черные дыры способны к излучению. Результаты его исследований повлияли на более поздние работы Стивена Хокинга.

    Космос был главной темой исследований Старобинского. Уже к 1979 году он создал теорию об ускоренном расширении Вселенной. Старобинский предположил, что сразу после Большого взрыва Вселенная расширялась намного быстрее скорости света. Но ограничения этой скорости не нарушались — увеличивалось само пространство-время.

    За создание первой последовательной модели инфляции Вселенной — ведущей современной теории, описывающей раннюю Вселенную до стадии Большого взрыва, — академик получил высшую награду в мировой астрофизике, премию Кавли.

    Большую часть своей жизни Старобинский был научным сотрудником Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.

    Фото: media.kpfu.ru

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