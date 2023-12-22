Экс-помощнику замминистра МВД вменили убийство гендиректора «Роско» в 1996

Бывшему помощнику замминистра МВД Дмитрию Скворцову вменяют очередное убийство. Следствие считает, что по его отмашке в 1996 году был застрелен генеральный директор финансово-экономического предприятия «Роско». Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.
19 ноября 1996 года в парадной дома 36 по улице Магазейной в Пушкине был убит Сергей Рогов. Предприниматель вернулся домой, отпустил водителя и вошел в подъезд, где наемник дважды выстрелил ему в голову. Рогов стоял у руля фирмы, занимающейся в том числе торговлей нефтепродуктами. Также убитый был спонсором ежегодного петербургского фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап». Трагедия произошла за несколько дней до мероприятия, которое из-за убийства мецената пришлось перенести.
По версии следствия, Дмитрий Скворцов, человек Кулибабы, поручил своему подчиненному Олегу Тарасову организовать убийство Рогова. Исполнителем был некто Пулукчук. В цель он стрелял то ли из пистолета Макарова, то ли из Стечкина.
Ранее Скворцову и Тарасову было предъявлено обвинение по другим убийствам. Оба находятся в розыске. Подробнее о личности бывшего помощника замминистра МВД можно почитать на «Фонтанке».