Экс-помощнику замминистра МВД вменили убийство гендиректора «Роско» в 1996

Бывшему помощнику замминистра МВД Дмитрию Скворцову вменяют очередное убийство. Следствие считает, что по его отмашке в 1996 году был застрелен генеральный директор финансово-экономического предприятия «Роско». Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря.



19 ноября 1996 года в парадной дома 36 по улице Магазейной в Пушкине был убит Сергей Рогов. Предприниматель вернулся домой, отпустил водителя и вошел в подъезд, где наемник дважды выстрелил ему в голову. Рогов стоял у руля фирмы, занимающейся в том числе торговлей нефтепродуктами. Также убитый был спонсором ежегодного петербургского фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап». Трагедия произошла за несколько дней до мероприятия, которое из-за убийства мецената пришлось перенести.

