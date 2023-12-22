Актёра Вина Дизеля обвинили в домогательствах

Бывшая ассистентка актера Вина Дизеля обвинила его в домогательствах, создании враждебной рабочей среды и незаконном увольнении. Об этом написали 21 декабря CNN и The Hollywood Reporter.



Аста Джонассон заявляет, что в 2010 году, когда шли съемки фильма «Форсаж 5», Дизель напал на нее в номере отеля в Атланте и пытался склонить к половому акту, она вырывалась, и в итоге он отпустил ее. После этого она была уволена. Теперь Джонассон требует по 10 тысяч долларов компенсации за каждое нарушение плюс компенсацию морального ущерба (размер не указан). Ответчиками по иску выступают сам Дизель, его продюсерская компания One Race Productions и сестра актера Саманта Винсент, которая руководила компанией. Именно Винсент, по словам Джонассон, уволила её через несколько часов после инцидента в отеле.