За турецкий заказ задержан петербургский бизнесмен. После резни детей Пригожин назвал его «красавчиком»

Уголовный розыск Петербурга задержал одиозную личность. Его приговорили к 23 годам за лютый заказ семьи, где расстреляли и зарубили топором предпринимателя, жену и двоих детей, а он ушел на СВО. Вернулся без царапины. Сегодня бизнесмен снова в наручниках. «Фонтанка» расскажет, какое убийство ему предъявляется теперь и причем здесь Турция. Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина. Это реально кровавый персонаж.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 2018 году директор агентства недвижимости «Троицкий мост» Тютин был задержан как заказчик убийства своей племянницы, которая настаивала на части наследства покойной жены Тютина. Он даже каялся на видео.



Вскоре ему предъявили резню во Всеволожском районе Ленобласти, где также по его заказу были расстреляны из Калашникова предприниматель Зейналов, его жена, 11-летнего сын и 15-летняя дочь. Добивали их топором. Зейналов и Тютин вели совместный бизнес, не поделили прибыль. К концу 2020 года присяжные единогласно признали Тютина и его киллера виновными. 21 января 2021 года Тютин получил 23 года.

Но летом 2022 года Тютин ушел из колонии в ЧВК «Вагнер». Через полгода вернулся здоровым и улетел в Турцию. Там и началась новая тема.

Супруга на 40 лет моложе Тютина и так вышло, что он заподозрил ее в отношениях с россиянином, проживающим недалеко от их дома. Бывает. Но вернувшись недавно в Петербург, Тютин встретился со старым знакомым по штрафбату и, по версии Следственного комитета (дело возбуждено по приготовлению к убийству), предложил ему дело — махануть до Турции и ликвидировать соперника.



Автор нашел подтверждение уровня Тютина. Посмеем сослаться на классика ЧВК Пригожина. Он так героизировал Тюрина: «… Толковый дядька, видно, что большой жизненный опыт у мужика за спиной. Жаль было с ним расставаться, один он нескольких стоит. Красавчик, одним словом».



Почему, нанятый Тюриным, профессиональный гангстер махнул не в Турцию, а в полицию, читайте на 47news.

