Средняя зарплата петербуржца выросла до 95 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге за октябрь 2023 года составила 95 090 . Это на 17% больше, чем годом ранее. В реальном выражении зарплата горожанина (с поправкой на инфляцию) за год выросла на 11% .



Как следует из данных Петростата, опубликованных 21 декабря, по сравнению с предыдущим месяцем номинальная зарплата выросла на 4,2% , реальная — на 3,4% . В сентябре она достигала уровня 90 926 рублей.

