Средняя зарплата петербуржца выросла до 95 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге за октябрь 2023 года составила
Как следует из данных Петростата, опубликованных 21 декабря, по сравнению с предыдущим месяцем номинальная зарплата выросла на
Больше всего за год выросли зарплаты людей, занятых в «складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности» — на
Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 ноября заявил, что средняя зарплата горожанина составляет более 100 тысяч рублей. Петростат публикует информацию с задержкой примерно в два месяца, поэтому ноябрьские данные от него по графику можно ждать в начале 2024 года.