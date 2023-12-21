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    Средняя зарплата петербуржца выросла до 95 тысяч рублей

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    Средняя номинальная заработная плата в Петербурге за октябрь 2023 года составила 95 090. Это на 17% больше, чем годом ранее. В реальном выражении зарплата горожанина (с поправкой на инфляцию) за год выросла на 11%.

    Как следует из данных Петростата, опубликованных 21 декабря, по сравнению с предыдущим месяцем номинальная зарплата выросла на 4,2%, реальная — на 3,4%. В сентябре она достигала уровня 90 926 рублей.

    Больше всего за год выросли зарплаты людей, занятых в «складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности» — на 32%, до 103,4 тысячи рублей. Однако это всего на 8,8% выше среднего уровня. Больше всего этот самый уровень превышают зарплаты работников отрасли добычи полезных ископаемых. В октябре они получали в среднем 231,2 тысячи рублей в месяц, что в 2,4 раза выше среднего.

    Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 ноября заявил, что средняя зарплата горожанина составляет более 100 тысяч рублей. Петростат публикует информацию с задержкой примерно в два месяца, поэтому ноябрьские данные от него по графику можно ждать в начале 2024 года.

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