    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    2 м/с, южн

    738мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.71eur100.51

    Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей

    1346

    Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

    «Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей», — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.

    Михаил Абызов координировал деятельность Открытого правительства в период с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018-го. Его задержали в марте 2019-го.

    Следователи считают, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, Абызов обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них четыре миллиарда рублей. Сам экс-министр свою вину отрицает.

    У Абызова якобы нашли 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более 860 миллионов долларов. Предполагается, что 42 компании были учреждены в период работы Абызова в правительстве.

    По одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг Абызова превышает 142 миллиона рублей, а исполнительский сбор — девять миллионов. По другому исполнительному делу экс-министр задолжал более 32 миллиардов рублей, а по исполнительскому сбору — свыше 2,2 миллиарда.

    В 2020 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close