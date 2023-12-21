Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.

«Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей», — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.

Михаил Абызов координировал деятельность Открытого правительства в период с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018-го. Его задержали в марте 2019-го.