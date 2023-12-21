Суд приговорил Абызова к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости.
«Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей», — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.
Михаил Абызов координировал деятельность Открытого правительства в период с 21 мая 2012 года по 18 мая 2018-го. Его задержали в марте 2019-го.
Следователи считают, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, Абызов обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них четыре миллиарда рублей. Сам экс-министр свою вину отрицает.
У Абызова якобы нашли 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более 860 миллионов долларов. Предполагается, что 42 компании были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
По одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, долг Абызова превышает 142 миллиона рублей, а исполнительский сбор — девять миллионов. По другому исполнительному делу экс-министр задолжал более 32 миллиардов рублей, а по исполнительскому сбору — свыше 2,2 миллиарда.
В 2020 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства.