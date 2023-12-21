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    Памяти Андрея Константинова

    «Фонтанка» публикует 8-ю серию «Живой воды» Андрея Константинова

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    По замыслу Андрея Константинова финальные серии «Живой воды» должны были быть опубликованы в новогодние праздники. Это такой подарок читателям. Сегодня мы публикуем 8-ю серию, а заключительная, 9-я, выйдет в первых числах января.

    «Живая вода» — киносценарий о странных и почти фантастических событиях в Белоруссии во время Великой Отечественной войны. Все серии можно прочитать по этой ссылке.

    В библиотеке «Фонтанки» собраны последние работы писателя, военного переводчика, журналиста, основателя АЖУРа Андрея Константинова.

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