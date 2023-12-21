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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Блины и подушки. Нейросеть придумала 30 новогодних подарков для петербуржцев

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    3 комментария
    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    «(От)Личный Петербург» решил облегчить жизнь тех, кто всё еще не знает, что дарить коллегам и знакомым. И обратился за советом к нейросети ChatGPT. Всё-таки интересно узнать, какие же новогодние подарки, по мнению прогрессивного искусственного интеллекта, должны делать настоящие петербуржцы.

    Вот 30 идей, которые придумала нейросеть. Отнеситесь к ним снисходительно — их создательница ни разу не была в нашем городе.

    1. Набор для создания петербургских блинов с необычными начинками;
    2. винтажный календарь с иллюстрациями и видами Петербурга;
    3. эксклюзивный шар для елки с изображением разводных мостов;
    4. чайный набор в стиле новогоднего Петербурга;
    5. эксклюзивная кукла «Матрешка» с петербургскими мотивами;
    6. фотокнига с красочными снимками зимних пейзажей города;
    7. коллекция рождественских подушек с символикой города;
    8. абонемент на новогодние концерты в петербургских театрах;
    9. набор новогодних сувениров с символами года в петербургском стиле;
    10. коллекционная елочная игрушка в виде снежинки с изображением Эрмитажа;
    11. набор для декора новогоднего стола в стиле зимнего Петербурга;
    12. специальный календарь-путеводитель по новогодним мероприятиям города;
    13. CПА-сертификат на роскошные процедуры в петербургском отеле;
    14. эксклюзивная новогодняя открытка с видом на Дворцовую площадь;
    15. сертификат на участие в новогоднем мастер-классе по созданию украшений;
    16. абонемент на лекции о истории и культуре Петербурга;
    17. новогодний набор для создания ароматических свечей с петербургскими мотивами;
    18. новогодний набор для костюма Снегурочки или Деда Мороза;
    19. эксклюзивная фоторамка с изображением заснеженных петербургских улиц;
    20. абонемент на новогодние мероприятия в музеях и галереях города;
    21. коллекция новогодних кулинарных рецептов с петербургским уклоном;
    22. новогодний подарочный сертификат на экскурсию по историческим местам;
    23. авторская подушка или плед с рисунком петербургских улиц;
    24. уникальный новогодний календарь-пазл с видами Петербурга;
    25. сувенирная кружка с новогодним рисунком и петербургскими символами;
    26. коллекция фотографий знаменитых петербургских закатов;
    27. новогодний фирменный набор петербургских сладостей;
    28. коллекция новогодних книг от петербургских авторов;
    29. абонемент на новогодние театральные постановки для всей семьи;
    30. экскурсия по Эрмитажу с личным гидом.

    Что думаете об идеях? Какие подарки вы бы были реально готовы подарить знакомым? Делитесь мнением в комментариях!

    А также читайте, где купить советские ёлочные игрушки в Петербурге и что интересного можно увидеть на рождественских ярмарках и базарах нашего города.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, выпущенный в ноябре 2022 года. Его разработчик — американская компания OpenAI, которую основал Илон Маск.

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    Комментарии 3

    Гость21 Дек 2023 в 15:50
    всё хочу! не придраться
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