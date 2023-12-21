Блины и подушки. Нейросеть придумала 30 новогодних подарков для петербуржцев

«(От)Личный Петербург» решил облегчить жизнь тех, кто всё еще не знает, что дарить коллегам и знакомым. И обратился за советом к нейросети ChatGPT. Всё-таки интересно узнать, какие же новогодние подарки, по мнению прогрессивного искусственного интеллекта, должны делать настоящие петербуржцы.
Вот 30 идей, которые придумала нейросеть. Отнеситесь к ним снисходительно — их создательница ни разу не была в нашем городе.
- Набор для создания петербургских блинов с необычными начинками;
- винтажный календарь с иллюстрациями и видами Петербурга;
- эксклюзивный шар для елки с изображением разводных мостов;
- чайный набор в стиле новогоднего Петербурга;
- эксклюзивная кукла «Матрешка» с петербургскими мотивами;
- фотокнига с красочными снимками зимних пейзажей города;
- коллекция рождественских подушек с символикой города;
- абонемент на новогодние концерты в петербургских театрах;
- набор новогодних сувениров с символами года в петербургском стиле;
- коллекционная елочная игрушка в виде снежинки с изображением Эрмитажа;
- набор для декора новогоднего стола в стиле зимнего Петербурга;
- специальный календарь-путеводитель по новогодним мероприятиям города;
- CПА-сертификат на роскошные процедуры в петербургском отеле;
- эксклюзивная новогодняя открытка с видом на Дворцовую площадь;
- сертификат на участие в новогоднем мастер-классе по созданию украшений;
- абонемент на лекции о истории и культуре Петербурга;
- новогодний набор для создания ароматических свечей с петербургскими мотивами;
- новогодний набор для костюма Снегурочки или Деда Мороза;
- эксклюзивная фоторамка с изображением заснеженных петербургских улиц;
- абонемент на новогодние мероприятия в музеях и галереях города;
- коллекция новогодних кулинарных рецептов с петербургским уклоном;
- новогодний подарочный сертификат на экскурсию по историческим местам;
- авторская подушка или плед с рисунком петербургских улиц;
- уникальный новогодний календарь-пазл с видами Петербурга;
- сувенирная кружка с новогодним рисунком и петербургскими символами;
- коллекция фотографий знаменитых петербургских закатов;
- новогодний фирменный набор петербургских сладостей;
- коллекция новогодних книг от петербургских авторов;
- абонемент на новогодние театральные постановки для всей семьи;
- экскурсия по Эрмитажу с личным гидом.
Что думаете об идеях? Какие подарки вы бы были реально готовы подарить знакомым? Делитесь мнением в комментариях!
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