Четверо лихих устраивали ДТП-подставы на КАД, выискивая в потоке доверчивых. Полиция рассказывает детали

Группу автоподставщиков раскрыли в Петербурге сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД. На их след полицейские вышли при расследовании уголовного дела о мошенничестве (часть 3 стати 159 УК РФ). Задержаны четверо мужчин в возрасте от 31 до 46 лет. Двое переехали в Петербург из Москвы, один из Башкортостана, а четвёртый — коренной петербуржец. Трое приезжих были ранее судимы за кражи, их криминальные связи и подсказали им такой способ «заработка». Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Мошенники устраивали автоподставы неоднократно. В полиции подробно рассказывают про один такой случай. В августе 2021 года на съезде с КАД на Шафировский проспект люксовый «Мерседес» якобы столкнулся со «Шкодой Фабией» и получил повреждения (самом деле, зеркало заднего вида было слегка сломано заранее). «ДТП» спровоцировал третий автомобиль, который двигался перед «Шкодой» и вынудил водителя оттормозиться. В «Шкоде» ехал 67-летний мужчина, работающий мастером в метрополитене. Водитель «Мерседеса» выскочил из салона с обвинениями, заявил, что он шофёр некоего «солидного человека», а сам незаметно потёр «шкуркой» кузовы обеих машин. Также в «Мерседесе» был пассажир — «сын солидного человека». С мастера потребовали 400 тысяч рублей. Спектакль сопровождался звонками «хозяину», в «госструктуры», в «страховую» и «автосервис». На другом конце провода всё время был один человек — четвёртый участник, мастерски менявший голос.



По данным полиции, такие подставы подозреваемые устраивали тем летом почти ежедневно по одной схеме. В потоке на КАД выбирали автомобиль среднего класса с водителем, психологически податливым на вид. На человека морально давили, требую деньги. Большинство «не велись», но несколько человек всё-таки попались. Полиция установила как минимум четыре факта мошенничества за последние два года. Общий ущерб, предположительно, составляет около 1 миллиона рублей. Вообще же таких преступлений может были несколько десятков. Правоохранители продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности фигурантов.



В ходе обысков изъят преступный транспорт, 12 мобильных телефонов, 10 сим-карт. Что касается дорогого «Мерседеса», он принадлежит жене одного из злоумышленников. Удалось получить запись телефонных разговоров, которые аферисты вели с потерпевшим.

