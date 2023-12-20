Decathlon признал, что поставлял товары в Россию уже после ухода из страны

Французская сеть спорттоваров Decathlon, которая приостановила работу в России в марте 2022 года, продолжала поставлять в страну ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, владеющей брендом Desport. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Decathlon.

«Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени», — сообщили в компании.