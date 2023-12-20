Decathlon признал, что поставлял товары в Россию уже после ухода из страны

Французская сеть спорттоваров Decathlon, которая приостановила работу в России в марте 2022 года, продолжала поставлять в страну ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, владеющей брендом Desport. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Decathlon.
«Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени», — сообщили в компании.
В Decathlon оправдали это решение тем, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, при этом сохранил рабочие места. С октября 2023 года Decathlon больше не управляет российскими магазинами.
Магазины Decathlon закрылись в России летом 2022 года. В сентябре 2023 года российская компания АРМ выкупила активы Decathlon в России. На данный момент на основе французской сети развивается российская сесть под брендом Desport. В ноябре «Фонтанка» узнала, что и почем продают в Desport.