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    Decathlon признал, что поставлял товары в Россию уже после ухода из страны

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    Французская сеть спорттоваров Decathlon, которая приостановила работу в России в марте 2022 года, продолжала поставлять в страну ограниченный объем продукции, чтобы завершить сделку по продаже своих активов компании АРМ, владеющей брендом Desport. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Decathlon.

    «Для завершения сделки было решено в соответствии с действующими местными и международными нормами поставлять ограниченное количество продукции в течение ограниченного периода времени», — сообщили в компании.

    В Decathlon оправдали это решение тем, чтобы покупатель бизнеса запустил собственные операции, при этом сохранил рабочие места. С октября 2023 года Decathlon больше не управляет российскими магазинами.

    Магазины Decathlon закрылись в России летом 2022 года. В сентябре 2023 года российская компания АРМ выкупила активы Decathlon в России. На данный момент на основе французской сети развивается российская сесть под брендом Desport. В ноябре «Фонтанка» узнала, что и почем продают в Desport.

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