«Цены были поприятнее». Что и почем продают в бывшем Decathlon, который стал Desport

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Открытие на месте Decathlon возле ТРК Мега Парнас нового магазина спорттоваров Desport состоялось без особенных преамбул: раз — и уже работают второй день подряд. Еще больший сюрприз поджидает покупателей внутри. «Фонтанка» побродила между полок.

Во второе рабочее утро покупателей в магазине спорттоваров Desport было не густо. Между стеллажами, мотая за собой пустые тележки для покупок, неторопливо бродят двое-трое человек.

— Здравствуйте! У вас уже можно купить? — нарушает тишину торговых залов новый посетитель.



— Да, конечно, заходите! — с улыбкой встречает их продавец; правда, граждане направляются не к полкам, а в комнату для служебного персонала.

Ближайшим ко входу оказывается отдел с беговыми лыжами. Сказать, что «разбегаются глаза», — согрешить против истины. Иллюзию изобилия здесь создают однотипные лыжи, палки и ботинки, равномерно размазанные вдоль стен. Снаряжение преимущественно российского производства — палки из стекловолокна с товарным знаком Novik сделали на фабрике под Бийском; алюминиевые Spine, как и ботинки, произвели в Ярославле. «Приятно» удивил и ценник — палки по 999 рублей, ботинки — по 3,2 тысячи (такие же два года назад, тогда еще в Decathlon, я покупала за 1 тысячу рублей и думала, что для синтетики это красная цена в базарный день).



— Скажите, а у вас теперь только российские товары будут? — спрашиваю у оказавшейся поблизости сотрудницы.

— Много будет брендов Decathlonа, сейчас они представлены практически во всех отделах. Будут российские товары, Китай тоже. Очень много сейчас поставщиков. Покупателей пока немного. Мы только второй день работаем. По-тихому открылись. Товара ведь еще мало, его пока выставляют, но будет еще приходить.

В марте 2022 года Decathlon заявил о приостановке работы в России. В конце июля этого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои российские объекты (35 магазинов и склад). Покупателем назвали компанию АРМ (владеет франшизой Mango).



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Декатлоновский ассортимент начинается следом за лыжами в том же коридоре полок. Принадлежность к старой гвардии брюк для йоги и маек выдают ценники с яркой полоской размерного ряда и памяткой по уходу с фирменным логотипом Decathlon. Аутентичные майки за 999 рублей перемежаются хлопчатобумажными «новичками» Essentialis, они по 3,499.



— Майка за 3,5 косаря — это уже перебор, — ворчу я и иду изучать происхождение товаров для танцев.

Джазовки родом из Кирово-Чепецка, балетки — из-под Твери. Широка страна моя родная — кто бы мог подумать до этого дня, что балетки не обязательно закупать в Китае?

Ряды детской обуви выглядят печальнее: много, ярко, но однотипно, пластмассово и по-простецки. За покупателя здесь будут бороться декатлоновский бренд New feel с верхом из полиуретана производства Бангладеш по 1,5 тысячи рублей, аутентичный Kalenji с сетчатой вставкой и ощущением голого пластика под пальцами за ту же цену. Сюда же затесались три вида кроссовок Reebok, от пластиковых за 4,599 рублей до таких же целлулоидных, но с кожаным верхом за 7,599. Мейд ин Чайна, конечно же.



— Ну и как вам ассортимент? — интересуюсь у женщины, которая придирчиво рассматривает пластиковые детские кроссовки.

— Цены выше, чем были, процентов на 30. Но хоть какая-то конкуренция «Спортмастеру». Детей тут одевали — они быстро растут, на один сезон хватало. Но цены были приятнее, конечно.

С детскими товарами в отделе гимнастики не густо. Носками заполнен только верхний ряд крючков. Маечки российских фабрик с примесью эластана отдают за 399 рублей, полностью из полиэтилентерефталата — за 899. Пустоту в конце отдела, видимо, не знали, чем заполнить, и воткнули туда снаряд в виде жирафа.



Полки в отделе для активной ходьбы из края в край набиты обувью с биркой Decathlon. Обнаружить здесь ценники — редкая удача. Нужно обратиться к консультанту, который здесь же на полках творит раскладку. Он все бросит и побежит выяснять к центральному компьютеру. Хватит терпения дождаться — узнаете, сколько придется заплатить за товар.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— А есть кроссовки 45 размера? Чисто белые будет идеально, — тормошит консультанта молодой парень в очках. И сразу сникает: белых нет.

— Нашли, что хотели? — обращаюсь к нему.



— Кроссовки только по три размера пока есть. Вообще как будто меньше всего, чем было. Как будто расстояние увеличили между стеллажами.

— Будете сегодня брать что-нибудь?

— Нет. Я обычно беру кроссовки для бега. А те, которые есть — это же отвратительно. На белых — синяя полоса. Ну зачем?! Хочется классического стиля придерживаться. Но надежды на этот магазин возлагаю — другие качеством не радуют.

В отделе волейбола — пока только бесценные мячи. Так же уныло в отделе регби. В баскетболе — семь стоек с мячами. В футболе — на одной стене мячи и майки без ценников, напротив — колонны декатлоновских кроссовок.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В центре зала два продавца потрошат кули с носками и раскладывают их в кучки.

— А есть кто-то из старых продавцов, кто вернулся в строй? — обращаюсь к ним.

— Много новеньких набирают, стареньких тоже много осталось. В штате должно быть 50 человек — чуть-чуть добрать осталось.

— Что по зарплате?



— Если 40 часов в неделю работать, оклад будет 55 плюс процент с продаж в виде премии, в пределах 30 колеблется. Продавец-консультант на полной ставке получает 60–70. Я не интересовался, сколько раньше платили, если честно. Но интересный факт — компания была закрыта полтора года, но работников не сокращали, а платили им оклад. Я сам в шоке. Они сюда приходили, играли в настольный теннис. Все, что угодно, но не работали.

— Слушайте, а почему нигде ценников нет?

— Просто они пока не готовы, не распечатаны. Сначала должны были открыться 25 ноября, но дату все время передвигали, потому что с поставками какие-то задержки были, не успевали зал подготовить к открытию. Я лично узнал об открытии за два дня. Два дня магазин работал вообще без продыху, в ночные смены — отмывали, распаковывали. Еще много товара должно прийти — будет побогаче, значительно.



— А что за товар — остатки распродаете?

— Декатлоновских брендов стало больше. Jögel не было раньше, теперь есть.

Вот где битком, так это в отделе велосипедов. Прямо сейчас, похоже, собирают последние. Но брендов выставлено всего два: Rock rider по цене от 15,999 до 49,999 тысяч и B'twin от 22,999 до 29,999, что взрослый, что детский.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В отделе рыбалки фаворитом определенно станет раскладушка «Кедр» российского производства из оцинкованной стали. Весом 10 кило, отдают за 9,499 тысяч рублей. Вряд ли для похода можно придумать уместнее.



Верховая езда радует покупателей пока что шлемами за 2,899 тысячи рублей, декатлоновскими бриджами Fouganza для детей 6 и 8 лет по цене от 1,999 тысячи рублей, мужскими крагами и детскими перчатками.

Охотников ждут пока что только российское флисовое термобелье с товарным знаком «One rus» за 3,999 тысячи рублей, экипировка для охоты и рыбалки из Вьетнама бренда «Triton gear» без цены, декатлоновские ботинки Solognac по 3,499 тысячи и Military collection из Подмосковья от 1,499 до 2,999 тысячи рублей. Кто искал — сапоги утепленные «Гордиан» псковской фабрики есть, но только 45 размер, который выглядит на весь 50-й. Есть еще 46-й, но эти утепленные на основе галош и со шнуровкой.



Носками, которые для Decathlon вязала московская фабрика, заставлены 12 метров стенда.

Палатки уже расчехлили. В наличии — два популярных декатлоновских бренда Quechua и Forclaz. Из российского — туристические стульчики «Кедр», родня стальной раскладушки. Из китайского — походные газовые плиты, чайник и кружки. Из корейского — газовые плиты поменьше.



Одежда для походов в основном представлена теми же товарными знаками, что и палатки — Quechua и Forclaz. Штаны мужские — 3,499 тысячи, куртки 6,999 тысячи. Пуховик женский Nordski — 9,499 тысячи. Еще каких-то пару лет назад декатлоновские бренды даже не догадывались, что будут стоить так дорого.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Когда 5 лет назад Decathlon только открывался, думали — что же будет через пять лет? Вот бы они обалдели, — словно прочитав мои мысли, рассказывает своей спутнице веселый парень.

В отделе горных лыж царят мужские куртки Wedze, ползунки Ray, куртки Nordski, аляски Quechua с меховой отделкой «под чебурашку». Цвета — от черного до темного любых оттенков.



— Смотри, ну как тебе? — вертится у зеркала девушка в дождевике цвета хаки.

— Я тебе его куплю. Но что-то цвета у них совсем мрак, — скептически бросает ее спутник.

Еще одна пара таскает за собой корзину, набитую вещами до верха.

— Это же вечная одежда, неубиваемая абсолютно. Уже хочется выкинуть, потому что надоело, а они как новые. Мы на 10 тысяч, наверное, набрали, — делится девушка.



Женские коньки Oxelo отдают за 6,999 тысяч рублей, мужские Oroks — за 4,999 тысячи. А я-то, дуреха, горевала, когда на излете прошлой зимы купила себе коньки за 4 тысячи. Похоже, еще и выиграла.

— Девушка, можно вас? — окликают консультанта новенькие покупатели. — Мы так рады, что вы открылись! Будет тот же ассортимент, что и раньше? Круто, ждем вас!



К половине первого автомобильная стоянка возле магазина спорттоваров забилась уже на треть.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

