Российских киберспортсменов Virtus.pro удалили с турнира из-за национальности

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали на турнире Siege Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege. Как заявили игроки ночью, 19 декабря, в своем Telegram-канале, такое решение организаторы соревнований приняли из-за национального происхождения киберспортсменов.



При этом Virtus.pro уже сыграла первый матч. В ответ на свою дисквалификацию игроки обратились в Ubisoft.



«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft», — сообщается в информационном тексте для болельщиков Rainbow Six Siege.

