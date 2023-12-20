Российских киберспортсменов Virtus.pro удалили с турнира из-за национальности

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали на турнире Siege Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege. Как заявили игроки ночью, 19 декабря, в своем Telegram-канале, такое решение организаторы соревнований приняли из-за национального происхождения киберспортсменов.
При этом Virtus.pro уже сыграла первый матч. В ответ на свою дисквалификацию игроки обратились в Ubisoft.
«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft», — сообщается в информационном тексте для болельщиков Rainbow Six Siege.
Известно, что российскую команду на турнире представляли Павел Косенко, Дмитрий Митранович, Данила Донцов, Данил Габов и Артур Ипатов.
Virtus.pro является одним из самых титулованных и старейших киберспортивных клубов мира. Он был основан в 2003 году и на сегодняшний день входит в топ-10 по количеству заработанных призовых — более 18 миллионов долларов.