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    Российских киберспортсменов Virtus.pro удалили с турнира из-за национальности

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    Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали на турнире Siege Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege. Как заявили игроки ночью, 19 декабря, в своем Telegram-канале, такое решение организаторы соревнований приняли из-за национального происхождения киберспортсменов.

    При этом Virtus.pro уже сыграла первый матч. В ответ на свою дисквалификацию игроки обратились в Ubisoft.

    «Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили Ubisoft», — сообщается в информационном тексте для болельщиков Rainbow Six Siege.

    Известно, что российскую команду на турнире представляли Павел Косенко, Дмитрий Митранович, Данила Донцов, Данил Габов и Артур Ипатов.

    Virtus.pro является одним из самых титулованных и старейших киберспортивных клубов мира. Он был основан в 2003 году и на сегодняшний день входит в топ-10 по количеству заработанных призовых — более 18 миллионов долларов.

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