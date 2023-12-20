Директор АВТОВАЗа надеется, что российский авторынок в 2024 году перевалит планку в миллион

Президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов на открытии дилерского центра «Лада Кудрово» по просьбе «Фонтанки» во вторник, 19 декабря, рассказал, в состоянии ли завод в 2024 году потеснить китайский автопром.
«Китайский автопром сегодня — крупнейший мировой рынок. По итогам этого года, по разным оценкам, он составил в районе 25 миллионов автомобилей. Российский рынок, который, я надеюсь, в следующем году перешагнет планку в 1 миллион автомобилей в целом, не сопоставим с рынком китайским. Автомобиль состоит из 14,5 тысячи компонентов, и их себестоимость определяется количеством произведенных автомобилей. Поэтому себестоимость китайских автомобилей существенно ниже, чем производимых на российский рынок в целом», — поделился он.
По словам Соколова, укрепить позиции российских производителей можно при помощи средств и инструментов государственной политики.
«Задача, которая стоит перед правительством, найти источники и обеспечить защиту отечественного рынка от экспансии китайского. Она действительно идет, более чем семимильными шагами. Производителей», — отметил руководитель АВТОВАЗа.
На долю Lada в ноябре на российском рынке пришлось почти 30% продаж, в количественном выражении это составляет 32,7 тысячи проданных автомобилей, следует из данных Автостата.
Среди иномарок по количеству проданных автомобилей лидирует китайский Haval, его автомобили купили 14,4 тысячи раз. Следующие пять позиций тоже занял китайский автопром: Chery выбрали 11,3 тысячи покупателей, Geely разошлись тиражом 10,6 тыс. штук, Changan продал 6,6 тыс. единиц, OMODA купили 4,1 тысячи человек, EXEED — 4 тысячи.
За 11 месяцев 2023 года в России было продано 939 тысяч легковушек. На долю Lada пришлось 292,8 тысячи штук, Haval продали 96,4 тысячи единиц, Chery — 105,6 тысячи, Geely купили 79,9 тысячи раз, Changan продали 39,9 тысячи штук, OMODA выбрали 38,5 тысячи покупателей, на EXEED из автосалона уехали 38,2 тысячи автовладельцев. В совокупности «китайцев» предпочли в 1,4 раза больше покупателей, чем Lada.