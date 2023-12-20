Директор АВТОВАЗа надеется, что российский авторынок в 2024 году перевалит планку в миллион

Президент компании АВТОВАЗ Максим Соколов на открытии дилерского центра «Лада Кудрово» по просьбе «Фонтанки» во вторник, 19 декабря, рассказал, в состоянии ли завод в 2024 году потеснить китайский автопром.



«Китайский автопром сегодня — крупнейший мировой рынок. По итогам этого года, по разным оценкам, он составил в районе 25 миллионов автомобилей. Российский рынок, который, я надеюсь, в следующем году перешагнет планку в 1 миллион автомобилей в целом, не сопоставим с рынком китайским. Автомобиль состоит из 14,5 тысячи компонентов, и их себестоимость определяется количеством произведенных автомобилей. Поэтому себестоимость китайских автомобилей существенно ниже, чем производимых на российский рынок в целом», — поделился он.

