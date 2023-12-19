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    Первый в России беспилотный паромный рейс отправился из Усть-Луги в Калининград

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    Скриншот из видео
    Скриншот из видеоФото: ФГУП «Росморпорт» / YouTube
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    В России запустили коммерческую эксплуатацию первого морского судна в режиме дистанционного управления. Старт первому рейсу из Ленинградской области в Калининградскую дали 19 декабря в рамках международного форума «Цифровая транспортация».

    В автономный рейс из порта Усть-Луга в направлении порта Калининград вышел двухтопливный паром «Генерал Черняховский», сообщается в телеграм-канале форума. Команду на запуск судна в дистанционном режиме дал первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Около 500 морских миль «Генерал Черняховский» пройдет в автономном режиме, а на участке маршрута, который проходит в открытом море, управлять им будут из Центра дистанционного управления. В порт Калининград судно прибудет 21 декабря.

    «Отмечу, что это не тестовый запуск. Это — старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально значимые грузы», — сказал Белоусов.

    Автомобильно-железнодорожный паром «Генерал Черняховский» — второй из серии новейших двухтопливных паромов. Государственный флаг РФ на нем был поднят 6 октября 2022 года. Паром оснащен автономной навигационной системой, которая может автоматически анализировать навигационную обстановку, вести судно по заданному маршруту беспилотно или в режиме дистанционного управления, принимать решения по маневрированию, а также собирать данные с судовых приборов. «Генерал Черняховский» обслуживает стратегически важную морскую линию «Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград». В ноябре прошлого года его начали заправлять экологичным газовым топливом.

    Скриншот из видео
    Скриншот из видеоФото: ФГУП «Росморпорт» / YouTube

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