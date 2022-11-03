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    Паром, выполняющий перевозки из Петербурга в Калининград, теперь заправляют экологичным топливом

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    СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев», принадлежащий «Газпром нефти», начал заправлять экологичным газовым топливом паром «Генерал Черняховский» — он выполняет перевозки из Петербурга в Калининград. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба компании.

    В портах Балтийского моря бункеровщик заправляет судна с сентября 2022 года.

    «Первой бункеровкой СПГ в формате «борт в борт» за всю историю российского судоходства стала заправка танкера «Проспект Королева» в Финском заливе», — рассказали в «Газпром нефти».

    Бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первым судном-заправщиком в рыночном сегменте судового газомоторного топлива в России. Судно обеспечивает малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ.

    Судно «Газпром нефти» имеет грузовместимость 5 800 м³ сжиженного природного газа и спроектировано с учетом климатических условий Северо-Западного региона, что позволяет ему самостоятельно передвигаться в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.

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    Комментарии 1

    Alex00003 Ноя 2022 в 13:33
    Кизяком?
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