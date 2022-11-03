Паром, выполняющий перевозки из Петербурга в Калининград, теперь заправляют экологичным топливом

СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев», принадлежащий «Газпром нефти», начал заправлять экологичным газовым топливом паром «Генерал Черняховский» — он выполняет перевозки из Петербурга в Калининград. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба компании.
В портах Балтийского моря бункеровщик заправляет судна с сентября 2022 года.
«Первой бункеровкой СПГ в формате «борт в борт» за всю историю российского судоходства стала заправка танкера «Проспект Королева» в Финском заливе», — рассказали в «Газпром нефти».