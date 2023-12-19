Шойгу измерил линию боевого соприкосновения в минах и противотанковых пирамидах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря рассказал о результатах строительства фортификационного оборудования на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, которая составляет более 2 тысяч километров.



По его словам, на всем протяжении линии соприкосновения создано семь тысяч километров минных полей, 1,5 миллиона противотанковых заграждений «Пирамида», две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники. При этом глубина минирования составляет до 600 метров, что вдвое превышает стандарты.