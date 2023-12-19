Шойгу заявил о кратном увеличении выживаемости раненых

Выживаемость бойцов российской армии, раненых в зоне военной операции на Украине, кратно возросла благодаря работе медиков. Об этом 19 декабря в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.



«В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали. Крайне улучшилась выживаемость раненых… Более 98% раненых выписываются с выздоровлением», — сказал Шойгу.

Он добавил, что «летальность в госпитальном звене составляет половину процента и продолжает снижаться», что является «самым низким показателем за всю историю военной медицины».