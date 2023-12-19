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    Подростка госпитализировали из квартиры на юге Петербурга с травмой головы и укусами в живот. Под подозрением отец

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    Мальчика-подростка привезли в больницу с травмами из Красносельского района. Мать обвинила в нападении отца.

    Инцидент произошел в квартире на 2-й Комсомольской улице около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 декабря. По предварительной информации, ребенок попал под горячую руку родителю. Скорая привезла 14-летнего пострадавшего в больницу с травмой головы и отметинами от зубов на животе.

    Его состояние врачи оценили как средней тяжести. Пострадавшего поместили в нейрохирургическое отделение.

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