Подростка госпитализировали из квартиры на юге Петербурга с травмой головы и укусами в живот. Под подозрением отец

Мальчика-подростка привезли в больницу с травмами из Красносельского района. Мать обвинила в нападении отца.



Инцидент произошел в квартире на 2-й Комсомольской улице около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 декабря. По предварительной информации, ребенок попал под горячую руку родителю. Скорая привезла 14-летнего пострадавшего в больницу с травмой головы и отметинами от зубов на животе.



Его состояние врачи оценили как средней тяжести. Пострадавшего поместили в нейрохирургическое отделение.

