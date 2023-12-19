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    Петербург тает. Как зимняя сказка превращается в игру на выживание

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    1 комментарий

    Оттепель, кажется, не решила проблемы петербуржцев, а только прибавила хлопот. Кучи снега превращаются в кашу и лужи, а главная опасность капает с крыш. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по городу 18 декабря и показал, что происходит на улицах, и как с этим справляются жители.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Где-то вместе снега уже разлились лужи, например, на Гороховой улице. А вот тем, кому захочется пройтись по Казанской, придется показать чудеса равновесия и парочку пируэтов, чтобы избежать падения и обойти все глыбы льда. Там, где совсем опасно, уже растянули сигнальные ленты.

    Гороховая улица
    Гороховая улицаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Кто-то из петербуржцев желает помочь дорожникам убрать улицы города. Например, по-джентельменски забрал лопату у работницы прохожий на набережной Мойки.

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    Уборкой занимаются и машины, но погода работает быстрее — плюсовые температуры топят горы снега, который еще не успели вывезти.

    Почтамтский переулок
    Почтамтский переулокФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Переулок Гривцова
    Переулок ГривцоваФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Переулок Антоненко
    Переулок АнтоненкоФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Ситцевая улица
    Ситцевая улицаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    А некоторые оставшиеся сугробы выглядеть не иначе как произведения искусства. Например, грязная куча снега и льда на Большой Зелениной может напомнить прохожему картину Василия Верещагина «Апофеоз войны».

    Улица Большая Зеленина
    Улица Большая ЗеленинаФото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Колпинский переулок
    Колпинский переулокФото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    Чкаловский проспект
    Чкаловский проспектФото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» собрала фотографии от горожан с труднопроходимыми тротуарами и улицами. Кадров оказалось так много, что пришлось сделать вторую часть. Берите на вооружение.

    Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Гороховая улица
    Гороховая улицаФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Почтамтский переулок
    Почтамтский переулокФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Переулок Гривцова
    Переулок ГривцоваФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Переулок Антоненко
    Переулок АнтоненкоФото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Ситцевая улица
    Ситцевая улицаФото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Улица Большая Зеленина
    Улица Большая ЗеленинаФото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Колпинский переулок
    Колпинский переулокФото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
    Чкаловский проспект
    Чкаловский проспектФото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

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    Оттепель
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    Комментарии 1

    Гость19 Дек 2023 в 01:40
    этот город не для жизни.
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