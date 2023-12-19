Петербург тает. Как зимняя сказка превращается в игру на выживание

Оттепель, кажется, не решила проблемы петербуржцев, а только прибавила хлопот. Кучи снега превращаются в кашу и лужи, а главная опасность капает с крыш. Фотограф «Фонтанки» прогулялся по городу 18 декабря и показал, что происходит на улицах, и как с этим справляются жители.
Где-то вместе снега уже разлились лужи, например, на Гороховой улице. А вот тем, кому захочется пройтись по Казанской, придется показать чудеса равновесия и парочку пируэтов, чтобы избежать падения и обойти все глыбы льда. Там, где совсем опасно, уже растянули сигнальные ленты.
Кто-то из петербуржцев желает помочь дорожникам убрать улицы города. Например, по-джентельменски забрал лопату у работницы прохожий на набережной Мойки.
Уборкой занимаются и машины, но погода работает быстрее — плюсовые температуры топят горы снега, который еще не успели вывезти.
А некоторые оставшиеся сугробы выглядеть не иначе как произведения искусства. Например, грязная куча снега и льда на Большой Зелениной может напомнить прохожему картину Василия Верещагина «Апофеоз войны».
«Фонтанка» собрала фотографии от горожан с труднопроходимыми тротуарами и улицами. Кадров оказалось так много, что пришлось сделать вторую часть. Берите на вооружение.