С Волги на берега Невы: Управление «Почты России» на Северо-Западе возглавил Александр Вакуленко

В Управлении федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области сменился руководитель — им стал Александр Вакуленко, ранее возглавлявший макрорегион Волга.

Как сообщили в пресс-службе «Почты России», он будет отвечать за работу филиалов «Почты России» в Петербурге, Ленобласти и других субъектах макрорегиона Северо-Запад. Среди задач — модернизация почтовых отделений, цифровизация почтово-логистических услуг и повышение качества обслуживания.

На «Почту России» Александр Вакуленко пришел работать в 2010 году, а в 2017 году возглавил Управление федеральной почтовой связи Самарской области и макрорегион Волга. Также он с 2019 года руководит кафедрой «Цифровые технологии почтовой связи» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.