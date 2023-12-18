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    С Волги на берега Невы: Управление «Почты России» на Северо-Западе возглавил Александр Вакуленко

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    В Управлении федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области сменился руководитель — им стал Александр Вакуленко, ранее возглавлявший макрорегион Волга.

    Как сообщили в пресс-службе «Почты России», он будет отвечать за работу филиалов «Почты России» в Петербурге, Ленобласти и других субъектах макрорегиона Северо-Запад. Среди задач — модернизация почтовых отделений, цифровизация почтово-логистических услуг и повышение качества обслуживания.

    На «Почту России» Александр Вакуленко пришел работать в 2010 году, а в 2017 году возглавил Управление федеральной почтовой связи Самарской области и макрорегион Волга. Также он с 2019 года руководит кафедрой «Цифровые технологии почтовой связи» в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

    Александр Вакуленко родился в Приморском крае, окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге по специальности «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», а также Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулёва.

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