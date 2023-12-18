«Были ослеплены солнцем и чудом выжили». «КИА» на Митрофаньевском влетел в трактор, убиравший снег

Два человека пострадали в результате воскресного ДТП на Митрофаньевском шоссе, 29. Подробности сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



ДТП произошло 17 декабря в 13:50. «Двое мужчин из-за солнечной погоды были ослеплены солнцем, не увидели работающую технику со снегом, влетели под трактор (бульдозер) и чудом выжили. Лично видел ДТП и помогал парням, один сильно пострадал, открытый перелом ноги между стопой и коленом + ссадины и ушибы, а второй в шоке был и тоже ссадины с ушибами», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

