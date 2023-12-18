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    «Были ослеплены солнцем и чудом выжили». «КИА» на Митрофаньевском влетел в трактор, убиравший снег

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    Два человека пострадали в результате воскресного ДТП на Митрофаньевском шоссе, 29. Подробности сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    ДТП произошло 17 декабря в 13:50. «Двое мужчин из-за солнечной погоды были ослеплены солнцем, не увидели работающую технику со снегом, влетели под трактор (бульдозер) и чудом выжили. Лично видел ДТП и помогал парням, один сильно пострадал, открытый перелом ноги между стопой и коленом + ссадины и ушибы, а второй в шоке был и тоже ссадины с ушибами», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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    По предварительным данным полиции, 27-летний водитель «КИА Спектра» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с едущим впереди в попутном направлении трактором «Амкадор», осуществлявшим уборку улиц. Трактором управлял мужчина 1974 года рождения. Водитель «КИА» в состоянии средней степени госпитализирован, его 25-летнего пассажира врачи осмотрели и, оценив состояние как удовлетворительное, отпустили домой.

    «По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечают в главке.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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