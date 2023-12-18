На острове у парка Екатерингоф огонь охватил 250 кв. м здания. На месте нашли тело

Крупный пожар тушили минувшей ночью в Кировском районе Петербурга — на Малом Резвом острове, который расположен в реке Екатерингофка напротив парка Екатерингоф. На этом небольшом острове есть несколько зданий, горело одно из них.

Как сообщает городское ГУ МЧС, 18 декабря в 3:16 поступил вызов на Малый Резвый остров, дом 1. Это административно-производственное здание размером 15 на 15 метров, огонь охватил 245 квадратных метров. По данным «Яндекса», в здании расположен автосервис.

Работали шесть пожарных расчётов — 28 человек личного состава. Ликвидировали возгорание в 6:15.