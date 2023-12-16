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    В Петербурге задержан краснодарец, который организовал наркоплантацию в квартире

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    1 комментарий

    В прошедший четверг в одной из квартир 37-го дома на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге был задержан 25-летний житель Краснодарского края. Как стало известно «Фонтанке» в субботу, 16 декабря, молодой человек подозревается в культивировании и сбыте растительного наркотика.

    В ходе обыска в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято 1,32 кг наркотических средств, 45 кустов запрещенного растения, а также оборудование для культивирования.

    Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 228.1 части 4 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере). В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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    Комментарии 1

    Гость16 Дек 2023 в 11:49
    Арендодателя пустить паровозиком,квартиру продать с торгов.
    +0−0
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