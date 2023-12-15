Годовалый мальчик погиб от удара током в Свердловской области. Он играл с новогодней гирляндой

В городе Красноуфимске Свердловской области игра с новогодней гирляндой стала для ребенка смертельной. Годовалого мальчика ударило током в тот момент, когда мать отлучилась на кухню. Подробности 15 декабря сообщили в СУ СК РФ по области.



Трагедия в семье случилась накануне днем. Малыш 2022 года рождения схватился за включенную гирлянду, оборвав провод. Разряд тока оказался для ребенка смертельным.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.