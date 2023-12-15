Стало известно, из-за чего украинский депутат мог взорвать гранаты на заседании сельсовета

Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин мог взорвать три гранаты на заседании сельсовета из-за решения коллег прибавить заработную плату главе села Кушница, в котором наблюдаются проблемы с водоснабжением. За несколько дней до подрыва Батрин публиковал видеообращение с критикой сельского старосты, пишет 15 декабря РБК со ссылкой на украинские СМИ.



Депутат возмущался тем, что в бюджет села на 2024 год заложено 100 тысяч гривен (около 240 тысяч рублей. — Прим. ред.) на выплаты главе местного коммунального предприятия. При этом в селе несколько лет идут перебои с водоснабжением, воды не было и последние шесть дней, а обращения людей к главе села никакого результата не давали. «Староста наш отрабатывает должность, поднимает руки, принимает решение», — написал Батрин.

