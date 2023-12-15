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    На Украине депутат взорвал три гранаты на заседании сельсовета. Пострадали 26 человек

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    На Украине депутат пришел с гранатами на заседание сельсовета в Закарпатской области и устроил подрыв. Пострадали 26 человек, подрывник также выжил, медики проводят реанимационные мероприятия, сообщается 15 декабря в телеграм-канале МВД страны. По данным СМИ, речь идет о Сергее Батрине от партии «Слуга народа».

    Фото: МВД Украины
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    Взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. На видеозаписи, которую распространили украинские СМИ, видно, как депутат входит в помещение. Присутствующие в это время громко спорят. Несколько секунд он их слушает, затем начинает громко говорить и бросает людям под ноги две гранаты. Третья взрывается под ним.

    По последним данным, пострадали 26 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии. О мотивах поступка депутата пока не известно.

    На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Фото: МВД Украины

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