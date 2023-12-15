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    В Гатчине машина скорой помощи прокатила на капоте пенсионера-пешехода. Он шел по «зебре»

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    35 комментариев

    В Гатчине карета скорой помощи подобрала по пути еще одного пациента. Им стал пешеход, угодивший под служебный автомобиль, переходя дорогу по «зебре». Подробности ДТП «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Гатчинскому району пятницу, 15 декабря.

    ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны

    По данным ведомства, машина скорой помощи в прошедшую среду сбила 88-летнего мужчину. Судя по кадрам в видео, он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

    До больницы пенсионера довезла карета скорой. Медики зафиксировали травмы средней степени тяжести.

    Сегодня стало известно, что в Петербурге суд отправил в колонию автомобилиста, сбившего на «зебре» ребенка. Мужчина наехал на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, однако после сам явился в полицию. Ребенка успели довезти только до больницы, после чего он скончался.

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    Комментарии 35

    Гость15 Дек 2023 в 18:42
    Напомню Пункт 4.5 ПДД требует от пешехода убедиться в безопасности перехода: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) ПОСЛЕ ТОГО, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».
    +1−1
    Гость15 Дек 2023 в 18:34
    Очень познавательный пример для всех нас, чтобы мы сначала смотрели и думали, а потом уже переходили дорогу.
    +0−0
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