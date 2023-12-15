В Гатчине машина скорой помощи прокатила на капоте пенсионера-пешехода. Он шел по «зебре»

В Гатчине карета скорой помощи подобрала по пути еще одного пациента. Им стал пешеход, угодивший под служебный автомобиль, переходя дорогу по «зебре». Подробности ДТП «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Гатчинскому району пятницу, 15 декабря.
По данным ведомства, машина скорой помощи в прошедшую среду сбила 88-летнего мужчину. Судя по кадрам в видео, он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
До больницы пенсионера довезла карета скорой. Медики зафиксировали травмы средней степени тяжести.
Сегодня стало известно, что в Петербурге суд отправил в колонию автомобилиста, сбившего на «зебре» ребенка. Мужчина наехал на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП, однако после сам явился в полицию. Ребенка успели довезти только до больницы, после чего он скончался.